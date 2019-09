Ao segundo filme, Ari Aster prova que Hereditário, filme de 2018 que apanhou mais ou menos toda a gente desprevenida, não foi um acaso. Midsommar - O Ritual, que se estreia esta semana nas salas de cinema portuguesas, vem embrulhado em papel de terror, tal como Hereditário, mas é difícil classificá-lo assim.Este é um filme de surpresas (logo nos primeiros instantes, quando uma sequência de planos se aproxima de uma cidade, depois de um bairro, depois de uma casa, e de repente o plano é cortado para um telefone que está a tocar) mas não é um susto o que o realizador norte-americano de 33 anos quer provocar - ele está a dizer ao espectador que está dentro de um filme. Do seu filme.Ouve-se a voz de Dani, interpretada pela britânica Florence Pugh, que carrega às costas uma das melhores séries do ano passado - The Little Drummer Girl - e que não tem medo de exibir vulnerabilidade em Midsommar. É por ela que se começa a conversa com Ari Aster, que esteve em Lisboa para apresentar o filme nesta edição do MOTELX: "Já a conhecia de Lady Macbeth, quando a escolhi foi uma questão de instinto, sabia que ela seria perfeita. É uma atriz fantástica, não tem treino clássico, por isso é muito natural. Ela consegue fazer tudo."Florence Pugh convence-nos de que é Dani, uma universitária que acaba de perder toda a família por causa de um ato de desespero da irmã e que resolve ir com o namorado, Christian (Jack Reynor) e os amigos passar férias à Suécia. Mais concretamente, junto de uma comunidade que vive sobre as suas próprias leis.Essa comunidade é a família de Pelle (Vilhelm Blomgren), um dos amigos do grupo, aquele que arrasta um grupo de norte-americanos (alguns antropólogos) para um ritual anual que será uma experiência única. O ritual torna-se uma obsessão para algumas personagens, pelo lado exótico mas também por ser um ótimo tema para uma tese de doutoramento.Família, morte e cultos são três elementos que estão presentes em Hereditário e neste Midsommar. Ari Aster rapidamente corrige e diz que "em Midsommar não há um culto - um culto pressupõe que se idolatre alguém. O que me interessa é a ideia de comunidade. Por vezes, é fácil esquecermos que a sociedade a que tu pertences, seja qual for, é uma construção que tu subscreves e a que pertences. É algo disseminado e que dita toda a tua vida. E quanto mais imersiva essa sociedade for, mais facilmente te esqueces disso".O estranho em Midsommar acelera a interpretação do que se passa como um culto. E, de facto, não o é. Da mesma forma que Midsommar é tudo menos um filme de terror. E, se há dúvidas disso, elas são esclarecidas no fim, quando tudo se torna catarse.É a viagem de Dani que importa, mas Ari Aster vai escondendo isso: "É suposto ser confuso emocionalmente. Queria que o macabro se tornasse algo romântico, catártico, sinfónico. O caminho é inevitável. Mas o filme não é, tecnicamente, uma surpresa, mas, emocionalmente, é. Por isso é que acho que não fiz um filme de terror, mas um conto de fadas."Esta comunidade pagã, que se chama Hårga, foi criada pelo próprio Ari Aster, depois de "muita investigação sobre tradições suecas, folclore e movimentos espirituais que existiram na Suécia. Olhei para eles, estudei-os, inspirei-me e tomei a liberdade de criar uma história em volta do que estudei". A comunidade que Aster criou até tem o seu próprio alfabeto.Midsommar é também um filme sobre relações. Aliás, os diálogos e discussões entre Dani e Christian são tão mundanos que tornam a relação deles bem real. O espectador já esteve em situações daquelas: "Eu queria que a relação deles fosse vivida."Mas, afinal, o que é Midsommar, se não é um filme de terror (que o marketing promove como tal), se joga com relações, comunidades pagãs e o quão insuportáveis são os turistas norte-americanos? É um filme sobre o ciclo - ou ciclos - da vida. A viagem até se perceber isso é inesquecível.