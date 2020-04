Ao longo desta semana, a Medeia Filmes vai exibir a Trilogia das Cores, composta de três clássicos do cineasta de culto polaco Krzysztof Kieslowski. Parte do ciclo Quarentena Cinéfila, os três filmes franco-polacos vão estar disponíveis gratuitamente, e durante 48h cada um, no site oficial da distribuidora.Lançados em 1993 e 1994, Azul, Branco e Vermelho, reconhecidos como parte do cánone do cinema europeu, compõem as cores da bandeira francesa, e exploram os seus ideais de liberdade, igualdade e fraternidade.Azul, de 1993, sobre a liberdade (especificamente a liberdade emocional) e protagonizado por Juliette Binoche e Emmanuelle Riva, está no ar desde terça, 31, e até ao meio dia de quinta, 2 de abril.Branco, de 1994 e sobre a igualdade através da vingança - a única instalação da trilogia no nativo polaco de Kieslowski - entra a partir do meio dia de dia 2, permanecendo até à mesma hora de sábado, 4.Por fim, Vermelho, do mesmo ano e com Irène Jacob e Jean-Louis Trintignant, trata a fraternidade, e permanece no site da Medeia de sábado até à terça seguinte, altura em que será anunciada nova programação. Aceda aqui ao site da Medeia Filmes para assistir à Trilogia das Cores.