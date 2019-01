McConaughey e Hathaway quebram as regras em Serenidade

"A Karen aparece do nada, como um fantasma, e faz-me uma proposta indecente. Está a celebrar o décimo aniversário de casamento com o marido, que adora pescar. Pede-me que o leve no barco e que o deixe por conta dos tubarões, como se de um acidente se tratasse", explicou Matthew McConaughey em entrevista à Aviron.



Numa ilha onde tudo se sabe (exceto onde fica) e onde ninguém morre (a não ser que se quebre as regras do jogo), a liberdade de Karen (Hathaway) e do seu filho Patrick está a um homicídio de distância. Com o seu reaparecimento, Karen força Dill a quebrar a intensa vida de pescador e a regressar a um passado que tentava apagar da memória. Diana Lane, como Constance, amiga de Dill e Duke (interpretado por Djimon Hounsou), um bom homem de negócios, completam o elenco.



No Instagram, Anne Hathaway disse já achar que "Serenidade é um filme emocionante e enlouquecedor. É um noir sexy, surreal e moderno para adultos que gostam de coisas invulgares. Não basta dizer se é bom ou mau. É preciso mais. É um filme que exige do público análise e diálogo. E ainda bem."



Hathaway saberá que por vezes se tomam más decisões por boas razões - como é disso exemplo a história do filme de Steven Knight. Plymouth é só uma ilha onde todos parecem ter mais passado do que futuro, mas onde a serenidade, no fundo, não existe.

Há quem diga que o suspense erótico está em vias de extinção - Serenidade diz-nos que Steven Knight é o homem ideal para o trazer de volta. O argumentista britânico de Estranhos de Passagem (2002) fá-lo juntando Anne Hathaway e Matthew McConaughey, que partilharam o ecrã em 2014 em Interstellar, neste filme que estreia a 24 de janeiro.Serenidade começa na paradisíaca ilha de Plymouth, onde Matthew McConaughey é Baker Dill, um capitão de pesca com um passado misterioso desenterrado pela chegada da ex-mulher Karen (Anne Hathaway) - uma femme fatale loira, de saltos e chapéu de abas largas, constratando com a simplicidade da ilha -, que lhe pede que a salve das mãos do violento marido Frank (Jason Clarke), em troca de 10 milhões de dólares.