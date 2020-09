Rosamund Pike interpreta o papel da investigadora pioneira no filme de Marjane Satrapi. Mas, afinal, o que é verdade e o que é ficção sobre a figura histórica?Ficou para a história como Marie Curie mas chamava-se Marie Salomea Sklodowska, nasceu em Varsóvia a 7 de novembro de 1867 e morreu 4 de julho de 1934, com apenas 66 anos.Foi a primeira mulher a ser laureada com um Nobel (em 1903) e a primeira pessoa e até hoje a única mulher a ganhar o prémio duas vezes (em 1911).Em 1891, porque não podia prosseguir os estudos na Polónia (por ser mulher), foi para Paris. Licenciou-se em Física e Ciências Matemáticas pela Sorbonne. Anos mais tarde, seria a primeira mulher a ser contratada como professora na Universidade de Paris, substituindo o marido, Pierre Curie, com quem iniciou as investigações que levaram ao primeiro Nobel.Marie nunca renunciou à nacionalidade polaca, mas adotou a francesa. Foi a primeira mulher a ser enterrada por mérito (e não por casamento) no Panteão de Paris.É dela a teoria da radioatividade. Marie Curie cunhou o termo radioatividade depois de ter desenvolvido técnicas de isolamento de isótopos radioativos e de ter descoberto dois elementos, o polónio e o rádio.Fundou os Institutos Curie em Paris e Varsóvia, que são até hoje grandes centros de pesquisa médica de referência.Durante a Primeira Guerra Mundial, fundou os primeiros centros militares no campo da radioatividade e neles montou unidades móveis de raio X para evitar que os militares feridos fossem amputados sem real necessidade.