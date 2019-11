A Fox, agora parte do Grupo Disney, distribuiu o novo filme de James Mangold com dois títulos: Ford v Ferrari nos Estados Unidos e Le Mans ‘66 na Europa. A lógica terá sido empresarial: ou os executivos acreditam que os americanos não fazem ideia do que são as 24 horas de Le Mans; ou acham que os europeus seriam indiferentes à história de como Carroll Shelby e Ken Miles criaram as condições para que a Ford derrotasse a Ferrari na competição de automobilismo francesa (sendo isso um símbolo do confronto entre o novo e o velho mundo - ou entre a lógica industrial e a produção artesanal).Quando Francis Ford Coppola filmou Tucker - O Homem e o Seu Sonho (1988) - que retrata a indústria automóvel americana, mas 20 anos antes - criou paralelos entre protagonista e realizador: ambos são visionários que desafiam o sistema ao personalizar objetos comerciais, fugindo à lógica das fábricas de montagem. Mangold está longe do génio de Coppola, mas - e apesar de passos em falso como Kate e Leopold - fez coisas interessantes: deu peso dramático a Wolverine, abriu portas que Joker aproveitou e, com O Comboio das 3 e 10 ou Walk The Line, demonstrou versatilidade.Le Mans ‘66 está empenhado em pintar as imagens sem sair das linhas, defendendo de forma convencional a importância do génio irreverente de Ken Miles, o condutor e mecânico inglês. Se Coppola reconhecia, em Tucker, que toda a irreverência acaba por ser castigada, Mangold acredita que há honra na inevitável conformidade.O filme apresenta, no entanto, méritos do sistema/fábrica/estúdios: Matt Damon e Christian Bale são presenças carismáticas e Tracy Letts é ótimo como Henry Ford II; a narrativa é linear, definindo com clareza protagonistas e obstáculos aos seus objetivos; os meios de produção permitem viajar no tempo e as sequências das corridas são emocionantes.Alguns dos defeitos habituais também estão lá, em particular na necessidade de simplificar os antagonistas: tanto o vice-presidente da Ford como toda a equipa da Ferrari poderiam ser vilões de um filme da Disney. Talvez seja essa a razão pela qual Ford v Ferrari se transformou apenas em Le Mans ‘66, passando do conflito prometido ao espetáculo anunciado: é um filme de um lado só, encantado com os seus heróis, como a fotografia de uma América que desapareceu.