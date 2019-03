Jacques Audiard: "Sou um realizador, não um jardineiro"

Foi assim que o cineasta Jacques Audiard respondeu a quem lhe disse que Os Irmãos Sisters - o seu western com Joaquin Phoenix, John C. Reilly, Jake Gyllenhaal e Riz Ahmed - não tem paisagens suficientes. Conversa em Lisboa, por alturas do LEFFEST, publicada agora, com o filme já em exibição nas salas portuguesas

O cineasta francês de 66 anos veio a Portugal em novembro mostrar Os Irmãos Sisters na abertura do LEFFEST - o festival de cinema de Lisboa e Sintra criado por Paulo Branco, de quem é amigo "há muitos anos", mas com quem nunca trabalhou. "Por isso é que ainda somos amigos", admitiu, tentando disfarçar o sorriso.



O pretexto da conversa com Jacques Audiard foi exatamente Os Irmãos Sisters, já nas salas portuguesas, que lhe valeu a distinção de Melhor Realizador no último Festival de Veneza - que soma à igualmente relevante Palma de Ouro do Festival de Cannes, com Dheepan (2015), um filme falado em língua tamil.



Western americano, porém atípico, é a adaptação do romance homónimo do canadiano Patrick de Witt (n. 1975), que narra a história dos irmãos Eli e Charlie Sisters (Reilly e Phoenix), dois assassinos que no pico da corrida ao ouro, em 1851, são contratados para - com a ajuda de John Morris (Jake Gyllenhaal) - perseguir, roubar e matar Hermann Kermit Warm (Riz Ahmed), um químico que descobriu a fórmula para encontrar ouro sem grandes trabalhos nem complicações.



Os Irmãos Sisters foge um pouco aos cânones do western clássico. Mesmo sendo uma história americana, com atores americanos, não deixa de ser um filme europeu?

Enquanto realizador francês, não tenho qualquer legitimidade para fazer westerns. Não é a minha história. A minha história, se for sincero, está mais próxima dos romances franceses do século XIX, de Marcel Proust. O western é um mito. Enquanto realizador, encarei este projeto apenas como um filme de época. Não sou como Sergio Leone, que questiona o mito cinematográfico do western de forma irónica...



Não sendo a sua história, há no filme preocupações historicistas em retratar a sociedade da época de forma realista e muito detalhada. Este era um aspeto importante para si?

Não sei se concordo em pleno... Digo isto porque para mim os detalhes são aborrecido. Mais do que um detalhe, procuro sempre um certo tipo de imagem. Já me disseram que não há muitas paisagens no meu filme. Respondi: "Peço desculpa, mas sou um realizador, não um jardineiro." [Ri-se]. Também me interessam muito as personagens, mas os detalhes... Nem por isso. Quer dizer, há detalhes muito precisos que não se costumam ver nos westerns, como a introdução da escova de dentes...



É um exemplo, mas referia-me mais à interação das personagens com o que as rodeia do que à caracterização, ao cenário ou às paisagens...

Não me preocupo muito com esses pormenores, mas trabalho com pessoas atentas cujo trabalho é exatamente esse.



Por falar em paisagens, onde decorreram as filmagens?

Filmei em Espanha e na Roménia. Recusei-me a fazer o filme nos Estados Unidos porque tudo se torna mais pesado e caro. Um realizador arrisca-se, a qualquer momento, a perder o controlo sobre o filme.



Como é que este projeto lhe chegou às mãos?

Aconteceu há cerca de seis anos quando estive no Festival Internacional de Cinema de Toronto com o filme Ferrugem e Osso (2012). Na altura o John C. Reilley e a sua mulher, [a produtora] Alison Dickey, abordaram-me com este livro do escritor Patrick DeWitt e perguntaram-me se estaria interessado em adaptá-lo ao cinema. Voltei para França com o livro, li-o e percebi que era um western... Pensei primeiro que a adaptação seria impossível para mim, só que o livro era tão elegante e engraçado que acabei por aceitar [risos]. É a primeira vez que trabalho em algo que não vem de mim.



John C. Reilly [que também produziu], Joaquin Phoenix, Jake Gyllenhaal e Riz Ahmed formam um elenco de luxo. Como aconteceu estarem juntos neste filme?

Foi muito fácil, aconteceu em dois tempos. Tudo começou pelo próprio John C. Rilley, que fazia questão de interpretar a personagem de Eli - até porque há já alguns anos que ele estava a tentar fazer este filme. Depois, o John C. Reilly queria trabalhar com o Joaquin Phoenix. "OK, isso é bom", pensei. E aconteceu. Quanto ao Jake Gyllenhaal, conheci-o há uns anos em Los Angeles e na altura ele disse-me que gostaria de trabalhar comigo um dia... Fácil! Quanto ao Riz, descobri-o na minissérie The Night Of [HBO]. Foi tudo mesmo muito simples.



Não dominar a língua em que está a filmar representou um obstáculo para si? [Jacques Audiard admite não falar bem inglês, motivo pelo qual esta entrevista decorreu num misto de inglês e francês]

O meu filme anterior, Dheepan, era falado em língua tamil, e eu não falo tamil. Penso que não é um problema, porque quando um ator representa, não são só as palavras que contam. É também o corpo, os olhos, o rosto, tudo isso... Não foi muito difícil, não - e eu adoro não perceber tudo. A questão que se coloca é porque é que não estou a trabalhar na minha língua - e eu não sei a resposta. Talvez porque, às vezes, sinto que, quando falo com os atores e lhes digo "Faz isto, faz aquilo, mais devagar, etc.", lhes estou a dar demasiada informação. A cena que vou filmar depois será apenas a consequência do que pedi, o que, para mim, torna tudo um pouco enganador. Por isso, não quero mesmo perceber tudo.