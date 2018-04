Já reparou neste pormenor do cartaz d'O Túmulo dos Pirilampos?

O filme, passado na cidade de Kobe (Japão) no decorrer da 2.ª Guerra Mundial, mostra a história de dois irmãos, Seita e Setsuko, que perdem a sua casa e a mãe durante bombardeamentos na cidade. Depois de passarem algum tempo na casa de uma tia, acabam por expulsos de lá e começam a viver num bunker abandonado, enquanto tentam resistir à fome e falta de condições provocadas pela guerra.



O Túmulo dos Pirilampos estreou em 1998 pela mão dos Estúdios Ghibli, mas passados 30 anos voltou a ganhar atenção devido a um pormenor surpreendente: como um fã revelou no Twitter, é possível notar no cartaz japonês do filme da década de 80 um B29 no fundo, um avião militar com quatro motores muito usado durante o segundo conflito mundial. Isto significa, como se vê no cartaz, que os irmãos não estão a rodeados de pirilampos como parece inicialmente, mas sim por "bombas de fogo" que estão a cair sobre eles. Se se alterar as cores do cartaz de forma a ficarem mais escuras esta ideia é reforçada.

Além disto, como outro fã apontou numa publicação no Twiter, o próprio título japonês do filme aparenta ser um jogo de palavras: Hotaru no Haka utiliza o kanji (caracteres de língua japonesa) de fogo e o de tareru, que descreve a queda suave de algo, como uma gota de água a cair de uma folha. Ambos os kanji são utilizados para escrever a palavra hotaru, que quer dizer "pirilampo" em japonês. Normalmente, hotaru escreve-se apenas com um kanji, o que quer dizer que a repetição deste no cartaz faz uma referência a "bombas de fogo".

O Túmulo dos Pirilampos é baseado numa pequena história autobiográfica de Akiyuki Nosaka. O pai do autor morreu durante o bombardeamento de Kobe em 1945 e a sua irmã morreu um pouco mais tarde devido a subnutrição. Depois de escrever o livro, o autor não releu nada do que escreveu sobre esta experiência pessoal e não viu o filme dos Estúdios Ghibli.









O realizador japonês Takahata ficou conhecido por ter co-fundado os Estúdios Ghibli juntamente com Hayao Miyazaki em 1985 e por ter realizado os filmes O Túmulo dos Pirilampos e O Conto da Princesa Kaguya (2013). O último foi nomeado para o Óscar de Melhor Filme de Animação em 2015, mas perdeu a estatueta para o Big Hero 6: Os Novos Heróis.