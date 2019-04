Isabelle Huppert, a maquiavélica

Quanto à segunda, Isabelle Huppert, 66 anos, uma veterana do cinema francês, será preciso lembrar que ainda agora, em 2017, foi nomeada para um Óscar pelo papel em Ela, de Paul Verhoeven, filme em que é violada por um desconhecido em casa e em vez de chamar a polícia toma banho e arquiteta um plano de vingança?



A crítica disse-o e acertou: Huppert provou o veneno das personagens loucas e gostou. Aqui é Greta, uma francesa a viver em Brooklyn, viúva, professora de piano (esta é a segunda vez que Huppert representa o papel de uma professora de piano - em 2001, foi a masoquista Erika Kohut, no filme A Pianista, de Michael Haneke), solitária e misteriosa, que planta malas no metro para atrair jovens generosas a sua casa.



Desta vez, a jovem (interpretada por Chloë Grace Moretz), que inicialmente vê na relação com Greta uma forma de atenuar as saudades que tem da relação com a sua própria mãe, percebe que algo está errado e tenta afastar Greta. Numa das melhores cenas do filme, quando Greta vai ao restaurante onde a jovem trabalha, esta pergunta-lhe se gostou do vinho. Huppert responde: "É um pouco como tu: prometia muito mas desilude."



Em entrevistas, Isabelle Huppert diz muitas vezes que precisa de se identificar com as personagens que interpreta para fazer um bom trabalho. A graça mais comum nas rondas de entrevistas de promoção deste filme tem sido essa - perguntarem-lhe se se identifica com Greta, uma stalker. Numa entrevista ao Kinowetter, site de cinema e séries, respondeu: "Sim. Até determinado ponto, claro. Mas vejo-me nela, sim. Não tenho problemas com o facto de ela ser uma psicopata. Ela é louca, obcecada, mas também é uma pessoa que está deslocada." Na mesma entrevista, Neil Jordan, a provar a harmonia, acrescentou: "É uma personagem fascinante até porque pode ser qualquer pessoa. Vejam que a loucura dela só surge quando é rejeitada."

Falar de Greta - Viúva Solitária sem falar do realizador Neil Jordan é como falar de atores franceses sem falar de Isabelle Huppert. Felizmente, a regra de três simples aplica-se perfeitamente neste lead: é que o thriller psicológico que estreia quinta-feira, 11, nas salas de cinema portuguesas, vive de uma ótima escolha de Neil Jordan - convidar Isabelle Huppert para ser Greta. Com esta personagem, Huppert reinventa isso de ser stalker no cinema.Claro que o espanto será maior para quem não conhecer os caminhos profissionais de Neil Jordan e de Isabelle Huppert. É do primeiro a realização e o texto de Jogo de Lágrimas, de 1992 (que, de resto, lhe valeu um Óscar de Melhor Argumento e uma nomeação para Melhor Realizador), mas são também dele os louros de um dos maiores sucessos dos anos 90 no cinema, Entrevista com o Vampiro (1994), e o mérito de, muitos anos mais tarde, em Breakfast on Pluto (de 2005), ter dado a Cillian Murphy (hoje estrela de Peaky Blinders, na Netflix) um dos seus primeiros papéis de protagonista - e que protagonista (em Breakfast on Pluto, Neil Jordan conta a história de um miúdo, abandonado recém-nascido à porta de uma igreja, que cresce na Irlanda profunda com um desejo ainda mais profundo de ser artista, vestindo-se de forma excêntrica, feminina e inaceitável no seio familiar).