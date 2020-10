Fernando (Higor Campagnaro) quer fazer um filme sobre uma vida real e imaginada do seu avô. A obra é para curar feridas, mas entre metáforas que só ele entende, uma história que só a ele interessa e estar falido, não consegue fazê-la. Foge para Moçambique - em busca de algo do seu passado, de uma história - e encontra Catarina. Interpretada por Isabél Zuaa, dá-lhe outra vida: a de um mentiroso, que o deixa mais feliz.falou com a atriz sobre este Um Animal Amarelo, que esta semana chega aos cinemas nacionais - onde, além de Catarina, é também narradora, e que lhe valeu um prémio no Festival de Cinema de Gramado, no Brasil - e sobre Aurora Negra, uma co-criação sua, estreada em setembro no Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa.Sinto que o facto de ter essas duas realidades, esses dois tons, faz mais sentido para a personagem porque cria uma humanidade. Temos uma mulher negra, africana, que no dia a dia tem uma inflexibilidade. E uma narradora, que tem uma ironia, um certo humor e uma empatia maior com o protagonista. Essas duas mulheres complementam-se numa: ninguém é apenas uma coisa.A Catarina é uma mulher que vive numas ruínas pós-guerra. Eu tive a possibilidade de ter outra vida, mas se eu tivesse a vida e a realidade que vi em Moçambique, na Beira, acho que ficaria mais revoltada. São países que, pela sua natureza, são muito ricos - têm pedras preciosas, petróleo, marfim -, mas as pessoas vivem em condições miseráveis por terem nascido naquele biótipo, naquele lugar, naquelas circunstâncias. Ela é violenta, tem uma violência física, mas a violência que ela passa é estrutural. É um contraponto, porque a outra violência é mais invisível: a do quotidiano, que mata, também. Esse apartheid que nós vivemos, que existe, não só em Portugal, mas nos países que foram dominados e oprimidos pela força portuguesa. Essa violência que ela passa, no seu corpo físico, é uma consequência da violência estrutural que vive.O Brasil é consequência dessas barbáries todas. O povo indígena foi dizimado, foi sequestrado e deixado lá, naquele lugar. É um povo que estava na miséria e que foi para lá, um povo que manda e se acha superior a outros para dominar aquela terra. É uma consequência disso tudo e que reverbera até hoje.Quando cheguei ao Brasil, em 2010, percebi que o país estava a viver uma grande crise de identidade. Não é só no Brasil, mas lá esses cruzamentos são mais intensos e vincados. A crise de identidade tem a ver com relações que não são equilibradas. Hoje em dia chamamos-lhes relações tóxicas: relações desequilibradas e desniveladas, por parte de povos e territórios. Essa violência é um reflexo da violência sobre o corpo negro, sobre aqueles corpos negros, aquele território.Foi incrível. E foi um grande crescimento. Já tinha trabalhado com elencos de pessoas negras no Brasil, mas em Portugal foi a primeira vez. Foi ímpar partilhar essa viagem com o público e fez todo o sentido. Fiquei muito feliz por falar sobre estes corpos sem os estereotipar. Em muitos objetos artísticos existe um estereótipo, sobre o que é ser um corpo negro no mundo. Ali, como as três éramos diretoras e intérpretes, conseguimos colocar as nossas experiências positivas, alegres e complexas sem serem estereotipadas. É algo por que luto há muito tempo e foi ótimo criar uma peça sem estereótipos, preconceitos, e poder partilhar a nossa experiência da nossa perspetiva.