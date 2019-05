"Há coisas que não se revelam, para manter a integridade do momento"

A carregar o vídeo ...

Taron Egerton protagoniza o novíssimo filme Rocketman, que é baseado na vida de Sir Elton John e estreia esta quinta, 30 de maio, em Portugal, depois de ter merecido uma longa ovação de pé no Festival de Cinema de Cannes, onde estreou fora da competição do evento, na presença do próprio Elton e do marido, David Furnish.Realizado por Dexter Fletcher e também com o ator de Bodyguard, Richard Madden, e a atriz de Mundo Jurássico, Bryce Dallas Howard, Rocketman é uma fantasia musical épica acerca da história humana não censurada dos anos de ascensão de Elton. Em Cannes, Taron falou sobre como foi assumir a tarefa de desempenhar o papel deste ícone da música e quão próximo se tornou de Elton ao longo do processo.O ator falou também da sua relação dentro e fora do grande ecrã com Richard Madden, que representa o antigo manager e amante de Elton, John Reid, e das inevitáveis comparações que serão feitas entre Rocketman e o grande êxito (com Óscares incluídos) Bohemian Rhapsody, em que Dexter Fletcher também interveio.

