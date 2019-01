Glass: assim termina a trilogia secreta de M. Night Shyamalan

Mas há twists e twists, como o do anterior Fragmentado que, vai-se a ver, é uma sequela de O Protegido (2000), filme de super-heróis quase sem efeitos especiais antes de as adaptações cinematográficas dos livros e personagens da Marvel e da DC se terem banalizado.



Na verdade, como explicou em 2017, a personagem que James McAvoy interpreta em Fragmentado e parte da narrativa já faziam parte do argumento original de O Protegido, mas Shyamalan acabou por cortá-las.



Quanto a Glass, recupera o vigilante David Dunn (Willis) e o filho Joseph (Spencer Treat Clark), 17 anos depois dos acontecimentos de O Protegido, e ainda A Besta (uma das 24 personas da personagem de James McAvoy) e Casey Cooke (Anya Taylor-Joy), a rapariga que conseguiu fugir. Pelo meio há Elijah Price (Samuel L. Jackson), o mau da fita que ambiciona mostrar à sociedade que o mundo dos comic books é real, que super-heróis são reais e, como tal, supervilões como ele também o são.



Mantendo o hábito hitchcockiano de se esgueirar nos seus filmes como figurante ou personagem muito secundária, M. Night Shyamalan faz um cameo em Glass no qual troca algumas falas com David Dunn. Por exemplo, pergunta-lhe se Dunn não costumava ser segurança no estádio. "Sim, trabalhei lá durante 15 anos", diz David. A personagem sem nome de Shyamakan acrescenta: "Eu costumava andar por lá. Dava-me com pessoas más e desci baixo, atingi o fundo mas consegui dar a volta. Pensamento positivo!" A mensagem não era para a personagem de Bruce Willis, mas para nós. M. Night Shyamalan deu a volta.

Só M. Night Shyamalan poderia dar um twist shyamaliano à própria carreira. Quando muitos, incluindo o próprio, julgavam que o seu tempo enquanto cineasta teria terminado depois de uma série de tiros ao lado, eis que o realizador e argumentista - que ressuscitou dos mortos em 2017, com Fragmentado -, se prepara para fechar o que aparenta ser um meta-arco narrativo sobre a sua própria carreira com Glass, que se estreia esta quinta, 17, e que reúne personagens e narrativas de Fragmentado (James McAvoy com um distúrbio de personalidades a incluir 23 personas e uma besta) e de O Protegido (Bruce Willis e Samuel L. Jackson)."Fiz uma série de filmes que foram muito bem-sucedidos e depois uma série deles de que as pessoas não gostaram", resumiu M. Night Shyamalan em entrevista à Vulture. É uma maneira de pôr as coisas - uma análise mais profunda diria que a carreira do realizador, que começou verdadeiramente com o seu filme mais bem sucedido, O Sexto Sentido (1999), foi perdendo a atenção dos críticos e a paciência do público com os sucessivos twists shymalanos. Se a revelação de que a personagem de Bruce Willis afinal era um fantasma foi a causa do monumental sucesso de O Sexto Sentido, outros twists, como a vila do século XIX que, afinal, é bastante contemporânea (em A Vila) começaram a causar mossa.