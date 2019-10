Gémeos Weasley vão estar em Lisboa para exposição de Harry Potter

View this post on Instagram

Queres ser um dos primeiros sortudos a visitar Harry Potter™?: The Exhibition em Lisboa? Já viste o incrível chapéu selecionador? Sabes onde é que está? Existem seis gigantes esculturas espalhadas por #Lisboa. Procura-as, tira uma fotografia e publica uma colagem com 3 delas. Atenção, é obrigatório que o participante faça parte da fotografia. Por agora guarda as fotografias contigo, a submissão só começa dia 06 de novembro. A participação é válida no Instagram com #harrypotteresculturaslisboa e com o tag @harrypotterexpolisboa para ganhares bilhetes para o evento exclusivo de fãs com James e Oliver Phelps (Fred e George Weasley). Está atento às pistas que vão ser lançadas nos próximos dias com as localizações das estátuas. ?????????? De 16 de novembro a 08 de abril vem ver os adereços originais dos filmes Harry Potter em exibição no Pavilhão de Portugal. Bilhetes já à venda em harrypotterexhibition.pt