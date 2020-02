Fantasporto celebra 40 anos de amor ao cinema

No mesmo ano em que foram produzidos filmes como The Shining, de Stanley Kubrick, Star Wars V – O Império Contra-Ataca, à época o segundo filme da saga, ou Touro Enraivecido, de Martin Scorsese – 1980 –, Beatriz Pacheco Pereira, Mário Dorminsky e o pintor José Manuel Pereira resolveram, numa mesa do Café Luso, na Praça Carlos Alberto, lançar as bases do Fantasporto.





"Chegar aos 40 anos permite-nos olhar para trás com orgulho, porque todos os objetivos que nós ainda jovens fixámos para este evento foram atingidos, nomeadamente o de fazer um festival de nível internacional no Porto", diz àBeatriz Pacheco Pereira, que vê na "paixão" pelo cinema, "no rigor programático, "no espírito combativo" – porque um "evento independente tem muitas dificuldades em Portugal, um país com pouco dinheiro e ideias bastante curtas" – e na "carolice" da sua geração os grandes eixos de sucesso e longevidade do Fantasporto. Por isso, não tem qualquer dúvida em apontar esta edição como uma das mais marcantes de sempre: "Foi um caminho muito, muito árduo e nós estamos orgulhosos do que fizemos porque, apesar das dificuldades, conseguimos. Só por paixão é que se aguenta. Se nós fôssemos só organizadores, já tínhamos largado isto há muito tempo. Nós fizemos isto porque gostamos de cinema."

Nesta edição comemorativa, que se estende ao longo de 13 dias e resulta numa programação com propostas de 37 países diferentes, não podiam faltar momentos simbólicos, como o da exibição do filme de Scorsese que tem Robert de Niro na interpretação do pugilista Jake La Motta, um dos papéis mais emblemáticos da sua carreia. A par desse Touro Enraivecido (27 fev, 20h15), a secção de clássicos do festival fica completa com Blade Runner, de Ridley Scott, (25 fev, 21h15) e Drácula de Bram Stoker (26 fev, 21h15), de Francis Ford Coppola, ambos estreados no nosso país no Fantasporto, respetivamente nas edições de 1983 e 1992.





Olhando para os filmes a concurso, a fundadora do Fantasporto destaca duas obras sul-coreanas "absolutamente imperdíveis": Bring Me Home, a primeira longa-metragem do realizador Seung-Woo Kim, em antestreia europeia no Porto, é sobre uma mãe que procura o filho desaparecido e se emaranha numa rede de tráfego infantil (29 fev, 21h15). Já Fallen, de Lee Jung-Sub, é "uma recriação de ficção científica da invasão de extraterrestres" (1 mar, 21h). "Há mais de 20 anos que apresentávamos o cinema coreano como um dos grandes cinemas do mundo" e, por isso mesmo, foi com naturalidade que Beatriz Pacheco Pereira viu a ascensão de Bong Joon-ho na edição dos Óscares deste ano, ele que já passou pelo Fantas.





Apontando "o bom olho para descobrir bom cinema" como uma das qualidades do Fantasporto, Beatriz Pacheco Pereira atreve-se a fazer um exercício de futurologia pondo o nome de Brian A. Metcalf na lista de Óscares em potência: "da mesma maneira que nós já descobrimos até ao momento cinco pessoas que tiveram o Óscar de Melhor Filme [de Danny Boyle a Bong Joon-ho], este senhor parece também que está nesta senda" diz, assumindo que será "uma das grandes descobertas do festival". A ele cabe a honra de protagonizar a sessão de abertura com o seu Adverse (28 fev, 21h), um thriller americano que conta com atores de peso como Mickey Rourke (The Wrestler), Sean Patrick Astin (Lord of the Rings) e Penelope Ann Miller (Carlito’s Way).





Ainda nos destaques, a fundadora do Fantasporto chama a atenção para Detention, "um filme extremamente interessante" do taiwanês John Hs, que traça paralelos com a situação política de Hong Kong e que, através da ficção científica, se debruça sobre um tempo em que Taiwan estava ocupada pela China (5 mar, 21h15); para Gone, filme do finlandês Arttu Haglund em estreia internacional e que também se move no campo do fantástico; para Immobilia Crime Story, de Khaled al Hagar, que confirma "o grande talento do moderno cinema egípcio" (4 mar, 23h15); e Loop, filme do realizador brasileiro Bruno Bini produzido por Fernando Meireles (Cidade de Deus) e que será exibido na sessão de encerramento do festival (7 mar, 21h).

Os "grandes problemas do mundo actual", como o ambiente, o papel das redes sociais nas relações interpessoais, a sustentabilidade e a imigração estão igualmente em reflexão na programação do quadragésimo Fantasporto. Filmes como Omar and Us, dos turcos Mehmet Bahadir Er e Maryna Gorbach, interpretado por dois verdadeiros refugiados sírios (4 mar, 19h) ou Exile, do grego Vassilis Mazomenos (2 mar, 19h), são exemplos desse olhar sobre a realidade e da inevitável ligação do cinema às grandes inquietações contemporâneas e da História do mundo: "O cinema é uma arte que mostra tudo. Mostra o nosso passado, mostra o nosso presente, mostra o nosso futuro, permito-nos refletir sobre as diversas épocas, permite reunir toda a criatividade humana, desde a música, da literatura às artes visuais. Tudo o que nós criamos enquanto pessoas humanas está reunido no cinema."

A "nata do cinema mundial" também marcará presença nesta edição comemorativa, com quase todas as sessões a terem um espaço de debate ou apresentação antes e depois do filme, dirigida por realizadores, atores ou produtores, entre os quais Julian Richards, o realizador de Darklands (5 mar, 21h), Reborn (4 mar, 21h), Shiver (6 mar, 23h), Silent Cry (29 fev, 23h), Summer Scars (7 mar, 18h45) e The Last Horror Movie (29 fev, 21h) e figura homenageada em 2020 pelo festival.





E porque o Fantasporto nunca foi "só um festival que exibia filmes", a agenda paralela volta a assumir um espaço importante dentro da programação. "Este ano temos, por exemplo, uma exposição de hologramas que é rara em Portugal, em parceria com a Faculdade de Ciências da Universidade do Porto." Será apresentado igualmente um livro sobre os 40 anos do Fantas e um documentário de Isabel Pina, 40 anos de Fantasporto, que compila dezenas de testemunhos de personalidades ligadas à história do festival (6 fev, 16h45; 7 fev, 17h30). A programação completa da quadragésima edição do Fantasporto pode ser consultada aqui.