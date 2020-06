Ema, de Pablo Larraín: quando tudo arde, uma rapariga dança

Começa com um semáforo que arde durante a noite e uma mulher, a curta distância e com um lança-chamas nas costas, que o vê derreter. Os outros sinais da rua passam de vermelho para verde mas ela não se move, pelo menos não de imediato. Há encanto e beleza na destruição e a possibilidade de estar já aqui, nesta primeira imagem, a principal inquietação de Pablo Larraín: perante a queda dos códigos comportamentais, como é que se sabe quando é que se avança ou se é para ficar parado?Ema não tem semelhantes hesitações. A informação fundamental é despachada nos primeiros 15 minutos. Ela é dançarina numa relação tóxica com Gastón, o seu coreógrafo. Adotaram um rapaz colombiano com vocação para a psicopatia - colocou um gato no congelador; incendiou o rosto da tia - e decidiram devolvê-lo.Larraín, com Guillermo Calderón e Alejandro Moreno (com quem trabalhou no guião), usa neste arranque uma estética e montagem que remete para um vídeo de Beyoncé - a coreografia é de José Vidal -, camuflando o melodrama com um sentido de humor tão negro que quase não se dá por ele. Diálogos como "Não é teu filho. Já não tens filho. Sabes o que tens? Cabelo descolorado e um marido de merda" são cruzados com sequências de dança à sombra - à luz - de um tremendo sol de várias cores que torna belos todos os corpos que estão na sua órbita.Trocam-se acusações como se fossem poemas de amor: "Foi por tua culpa, Gáston, que fizemos esta merda toda e adotámos um miúdo já com bigode... É por tua culpa que olham para nós na rua como se tivéssemos asfixiado um cão com um saco de plástico." Eu avisei que o humor era negro. Talvez seja até dos poucos a achar piada, mas sempre me fascinou a forma como Larraín olha para o pior dos homens sem sequer pestanejar.Gáston, interpretado - muito bem - pelo seu habitual Gael García Bernal, é um cretino arrogante amoral mas não deixa de ser um menino do coro ao lado de Tony Manero (2008), do Mario que trabalha na morgue em Post Mortem (2010) ou dos padres pedófilos de O Clube (2015). Já a própria Ema, a quem a estreante Mariana Di Girolamo oferece carisma e um corpo capaz de se contorcer e esticar aos ritmos do reggaeton, é um enigma que se move a cada pulsão primária - fogo, dança, sexo, maternidade. Até o seu grupo de amigas/dançarinas/ativistas/agentes do caos se movimenta como uma matilha de criaturas selvagens, místicas e irresistíveis.Sergio Armstrong, o habitual diretor de fotografia de Larraín, filma Valparaíso (onde a ação tem lugar) com enorme beleza e ilumina as frequentes cenas de sexo com cores emprestadas por Gaspar Noé - mas sem a esquizofrenia com que o realizador franco-argentino trata a câmara (felizmente.)A música de Nicolas Jaar torna-se inseparável da ação - já que é obrigatório (por agora) ver o filme em casa, então faça-o com auscultadores. Porque Ema é, acima de tudo, um ritmo, uma batida que pode excitar mas também cansar, como uma rave - e o que é uma rave senão uma festa que não sabe quando acabar?Em termos narrativos, algumas elipses não funcionam, relações improváveis desenvolvem-se demasiado depressa, mesmo se Larraín se defende ao sublinhar visualmente a importância de certos momentos. Quando as motivações são reveladas, não convencem.No fim, se Ema quer dizer alguma coisa, é isto: depois de fazerem coisas terríveis, a única hipótese que resta às pessoas é ficarem juntas. Talvez seja verdade. Só se estraga uma casa. E o mais provável é que alguém lhe pegue fogo.