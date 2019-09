Não se sabendo ao certo que contornos tomaria Dor e Glória, era seguro assumir que o filme espanhol que concorreu à Palma de Ouro em Cannes (e tem agora caminho aberto para os Óscares) representaria, pelo menos, um ponto alto nas carreiras recentes dos principais envolvidos: Penélope Cruz, cirúrgica mas decisiva a encarnar a mãe do protagonista, Asier Etxeandia, num papel secundário que dificilmente seria mais preponderante, e mesmo a cantora Rosalía, que assina o seu primeiro crédito num filme - mas principalmente dos verdadeiros donos do espetáculo, Antonio Banderas e Pedro Almodóvar.A carreira moribunda de Salvador Mallo, realizador decadente, é agravada pelas angústias que o outono da vida acarreta, cada uma mais vividamente representada do que a anterior: o desgaste físico, a depressão e principalmente a falta de um propósito perante o esgotamento da sua verdadeira vocação - fazer filmes.Que Banderas não é ator de segunda já o sabíamos, mas não é todos os anos que o vemos executar um papel de tanta nuance com tamanha emoção, provável motivo pelo qual foi distinguido, em Cannes, como Melhor Ator. O seu desempenho nas relações de Mallo com a mãe, o amante de outrora e o amigo distante justifica o galardão.Almodóvar, por sua vez, entrega um filme muito mais dedicado à dor do que à glória, e que se foca em particular em todas as maneiras imperfeitas com que lidamos com ela: o refúgio na nostalgia, a entrega às drogas ou a recusa em seguir em frente. Dor e Glória destaca-se não por se afastar das marcas habituais do realizador - o uso liberal de cores vibrantes, imersão na cultura pop e tom dramático traçado pelo seu característico humor -, mas pela ambição (talvez inédita na sua filmografia) de retratar a vida com toda a carga emocional que dela podemos esperar. Um esforço que não passou despercebido na sua apreciação: refreando-se de lhe chamar o melhor, a crítica é quase unânime em reconhecê-lo como "o mais comovente" de Almodóvar em muitos anos.