A filiação de Uma Rapariga Fácil em E Deus Criou a Mulher, de Roger Vadim e com Brigitte Bardot – foi em 1956, uma eternidade – é mais do que intencional. Sofia, jovem mulher de corpo explosivo (interpretada pelo franco-argelina Zahia Dehar, ex-acompanhante de luxo no centro de um escândalo em 2010 com jogadores da selecção francesa de futebol, que teriam pago pelos seus serviços quando Zahia ainda era menor), é prima de Naima (Mina Farid), miúda de 16 anos em plena descoberta ao sol veraneante de Cannes, onde vive.Sofia quer trocar sexo por prazer, os milionários com iate que a rondam também desejam a troca, e nenhuma das partes ganha vantagem moral – não é essa a lógica, ou o objectivo. Naima será a vencedora. Não tem a vertiginosa carnalidade de Abdellatif Kechiche, ou a leveza infinita de Rohmer, mas vale como sopro libertário.Comédia DramáticaFrança, 92m, M/16Com Mina Farid e ZahiaNota: 3 estrelas