Crítica de Cinema: Reprisal: Contra-Ataque

"Bruce Willis mantém o piloto automático do polícia reformado, persuadido por um vizinho a localizar e capturar o assaltante da empresa de valores onde trabalha", escreve o crítico Pedro Marta Santos

Quem provar que consegue distinguir os últimos 12 filmes de Bruce Willis tem direito a um prémio de perversidade cinéfila. Brian A. Miller, especialista em ligar à máquina carreiras que já faleceram (Willis, Jason Patric, John Cusack, Stephen Dorff), também demonstra que não os distingue, embora tenha dirigido três dos mais recentes, incluindo este Reprisal.



Willis mantém o piloto automático do polícia reformado, persuadido por um vizinho, Jacob (Frank Grillo com ar de quem recupera de um coma alcoólico), a localizar e capturar o assaltante, Gabriel (Johnathon Schaech, outro mastodonte), da empresa de valores onde trabalha.



Tirando o assalto, os primeiros 45 minutos são dignos de um manual de asneiras para guionistas, com Willis e Grillo fechados num escritório a lançar suposições ao ar que levam à localização exacta, à segunda tentativa, do armazém onde o ladrão treina numa cidade com milhões de habitantes.



Crítica de Pedro Marta Santos: 1 Estrela



De Brian A. Miller

EUA • Acção • M14 • 89m

Com Frank Grillo e Bruce Willis