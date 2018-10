Crítica de Cinema: Pássaros Amarelos

O realizador Alexander Moors usa as diferentes linhas cronológicas como forma de sublinhar o stress pós-traumático, mas também para criar um mistério que sustenta toda a narrativa

Dois jovens soldados americanos são destacados para a guerra no Iraque. Apenas um regressa. Pássaros Amarelos vive entre dois tempos: o conflito e os fantasmas que se levam para casa.



Alexander Moors, no seu segundo filme depois do superior Blue Caprice (2013), usa as diferentes linhas cronológicas como forma de sublinhar o stress pós-traumático, mas também para criar um mistério que sustenta toda a narrativa - o que é que aconteceu a Murphy (Sheridan), o soldado desaparecido, e porque é que Brandon (Ehrenreich), o melhor amigo, não quer falar sobre isso.



O problema é que a resposta não convence e está longe de ter o impacto pretendido. E tudo o que resta é pensar em filmes - Hurt Locker, Full Metal Jacket, Platoon, por exemplo - que já disseram a mesma coisa de forma bem mais eloquente.



Nota de Tiago R. Santos: 2 Estrelas e Meia



De Alexandre Moors

EUA • Guerra • M14 • 94m

Com Alden Ehrenreich, Tye Sheridan e Jennifer Aniston