Crítica de Cinema: O Interminável

Tiago R. Santos escreve a crítica a este filme realizado e protagonizado pela dupla Aaron Moorhead e Justin Benson

Ajuda ter visto os anteriores dois filmes da dupla Benson e Moorhead (Resolução Macabra e Spring) para navegar neste estranho universo de O Interminável, mais um belo exemplo da corrente surreal do cinema independente americano.



Dois irmãos - os próprios realizadores, que têm uma química e empatia fundamentais como âncora do filme nos seus momentos mais abstractos - regressam a um culto de onde escaparam quando eram adolescentes.



Se Shane Carruth, outro nome fundamental deste género, confunde as linhas narrativas até ao ponto em que se transformam apenas em emoções, Moorhead e Benson nunca abandonam a realidade mesmo quando mergulham no fantástico.



Crítica de Tiago R. Santos: 3 estrelas e meia



De Aaron Moorhead e Justin Benson

EUA • Drama/Fantástico • M14 • 111m

Com A. Moorhead e J. Benson