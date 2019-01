Crítica de Cinema: O Culpado

O crítico aponta: "É muito bom cinema"

O cinema é tanto a arte suprema de ver como o mecanismo psicológico do que julgamos ter visto. Se as imagens são a mensagem do sonho, o som é a corda ilusória que nos prende à realidade. Desde os primórdios do sonoro que filmes inteiros dependem disso, por vezes de forma literal, como no magnífico segmento de L'Amore (1946), de Rossellini, baseado no monólogo A Voz Humana, de Cocteau, ou no curioso Sorry, Wrong Number (1948), de Anatole Litvak.



Se, recentemente, filmes como Locke (2013), de Steven Knight, reatualizavam o poder trompe-l'oeil do uso da voz - vemos o que ouvimos -, O Culpado leva este princípio ao limite, transformando o thriller em asfixiante huis-clos: se Locke, com acrescida densidade psicológica, decorria sem contracampo visual, O Culpado também resiste à facilidade da encenação da backstory ou dos flashbacks e jamais abandona a sala do centro de emergência policial onde um agente, Asger Holm (Jakob Cedergren), suspenso da patrulha, responde a telefonemas de pequenos episódios e tumultos até receber a chamada da vítima de um rapto que o levará ao limite.

A ação decorre quase toda em off, ao telefone, e é muito bom cinema.



De Gustav Möller

Dinamarca • Thriller • M14 • 85m

Com: Jakob Cedergren e Jessica Dinnage

Nota: 3,5 Estrelas