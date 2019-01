Crítica de Cinema: Nunca Deixes de Olhar: A Arte não tem Identidade

O crítico aponta: "Ao contrário do seu protagonista, Donnersmarck está confortável com uma linguagem visual clássica, que torna o filme demasiado adequado. E longo."

O filme começa com uma exposição em Dresden, 1937. Os Nazis estão no poder e é uma exibição de "arte degenerada"; quadros de autores como Picasso, Mondrian ou Kandinsky são utilizados como exemplo das impurezas da cultura contemporânea. "Como é que isto eleva a alma?", pergunta o guia a um grupo em que se incluem Elisabeth e o seu jovem sobrinho Kurt. Florian Henckel Donnersmarck (A Vida dos Outros), que também escreve o argumento (inspirando-se na vida do pintor alemão Gerhard Richter), passa as três horas seguintes a demonstrar que o subtítulo português (A Arte Não Tem Identidade) está errado: Nunca Deixes de Olhar é o retrato de um artista à procura da sua identidade, um épico com inspirações literárias que denuncia qualquer imposição ideológica à expressão criativa individual como opressiva - seja ela a rigidez fascista ou o "realismo social" dos comunistas.



Ao contrário do seu protagonista, Donnersmarck está confortável com uma linguagem visual clássica, que torna o filme demasiado adequado. E longo.



De Florian Henckel Donnersmarck

Ale. • Drama • M16 • 188m

Com Tom Schilling e Sebastian Koch

Nota: 3,5 Estrelas