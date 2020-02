Esta é a sétima adaptação ao grande ecrã do romance clássico de Louisa May Alcott, publicado em dois volumes em 1868 e 1869. É possível que seja a melhor. Greta Gerwig - que também assina um argumento sem receio de correr riscos com tão estimado material - filma com sensibilidade e bom gosto, deslizando com a destreza de um deus benevolente pelas linhas temporais que marcam as jovens vidas das irmãs March.





Há uma admirável empatia entre realizadora, material e elenco que permite injectar modernidade – e um forte ponto de vista feminista - numa narrativa clássica, uma irreverência e uma subtil desarrumação que mancha (e, logo, humaniza, torna reais) os corpetes e fatos que as personagens vestem com estilo. Por vezes, Gerwig arrisca até a sensação de anacronismo: Laura Dern e Bob Odenkirk, dois excelentes actores, parecem fora do seu tempo – mas mesmo isso pode ser premeditado, considerando que ambos são retratados como sendo progressistas na educação das filhas.Ao contrário de várias outras adaptações do mesmo romance, Gerwig usa as mesmas actrizes para as duas linhas temporais (que decorrem em simultâneo, como se o tempo não fosse linear mas sobreposto) o que oferece a Saoirse Ronan, Florence Pugh e Eliza Scanlen a oportunidade de construírem com delicadeza os seus arcos individuais, o que fazem com personalidade, inteligência e forte carácter.Se há um ponto fraco é Emma Watson como Meg: as suas limitações são evidentes e a linha narrativa que o filma lhe dedica não convence, perdendo tempo precioso que poderia ter sido dedicado a um dos muitos talentosos nomes que preenchem até as mais pequenas personagens - além dos nomes já referidos, há ainda Meryl Streep, Chris Cooper, Louis Garrel, Tracy Letts e Timothée Chalamet. Nomeado a seis Óscares, incluindo Filme, Actriz (Ronan), Actriz Secundária (Pugh), Argumento Adaptado (Gerwig) e Banda Sonora (Desplat), Mulherzinhas mantém Greta Gerwig num justificado estado de graça depois do também muito bem recebido Lady Bird. Mas é algo que - de forma admirável - a actriz/realizadora/argumentista não parece ter qualquer problema em colocar em risco. O seu próximo filme? Barbie, com Margot Robbie.Nota do crítico: ****