Crítica de Cinema: Feliz Como Lázaro

Tiago R. Santos analisa o terceiro filme de Alice Rohrwacher, que "é já uma das grandes referências do cinema transalpino contemporâneo".

Lázaro, um humilde camponês, tem o aspecto físico de um jovem Andy Kaufman e olha para o mundo à sua volta com a mesma simplicidade de Chance, o protagonista, interpretado por Peter Sellers em Being There, uma das obras-primas de Hal Ashby. Mas as referências de Alice Rohrwacher - que, ao seu terceiro filme, é já uma das grandes referências do cinema transalpino contemporâneo - não são americanas: esta encantadora fábula aproxima-se do realismo mágico de Gabriel García Márquez, cruzando-o com o cinema neo-realista italiano e tornando Feliz Como Lázaro num objecto singular e imprevisível.



O filme começa nots anos 80, numa comunidade rural que é uma extensa família onde todos trabalham para a Marquesa de Luna, a proprietária de uma tabaqueira. Lázaro cria uma inesperada ligação com Tancredi, o rebelde filho da patroa, e revelar mais do enredo seria quebrar parte do seu encantamento.



O elenco e a realizadora (que também escreve o argumento, como habitual) preenchem as personagens com uma tremenda humanidade e Hélène Louvart - a directora de fotografia que tem acompanhado Rohrwacher - continua a explorar com mestria as texturas e a luz deste universo filmado em Super-16. Imperdível.



Nota de Tiago R. Santos: 4 Estrelas e Meia



De Alice Rohrwacher

Itália • Drama • M14 • 125m

Com Adriano Tardioli, Alba Rohrwacher e Sergi López