Nota: 1 estrela

Mais uma comédia gaulesa a lançar-se às questões identitárias sem pensar duas vezes, Feito na China sofre de falta de profundidade na escrita e de um macio nevoeiro sobre as personagens que esvazia os lugares comuns quando procurava exorcizá-los.Frédéric Chau coescreve e protagoniza como François, fotógrafo que renegou as origens chinesas porque o pai pretendia que fosse engenheiro, regressando à Chinatown do 13éme parisiense após a namorada, Sophia (Julie de Bona), engravidar.É um derivado do díptico Que Mal Fiz Eu a Deus, sucesso meteórico em França onde Chau e Medi Sadoun, o compincha no filme, já haviam esgotado a sátira às suas origens, num país cheio de fraturas expostas.Comédia DramáticaFrança, 87m, M/12Com Frédéric Chau e Medi Sadoun