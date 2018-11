Crítica de Cinema: Bohemian Rhapsody

Filme co-produzido pelos Queen sobreviventes tem realização de Brian Singer e Rami Malek na pele de Freddy Mercury

Foi anunciado que o holograma de Amy Winehouse vai em digressão no próximo ano. As projecções de Roy Orbison e Whitney Houston também já estiveram no palco. Bohemian Rhapsody tem um actor de carne e osso - e um dos bons, Rami Malek, o Mr. Robot que recupera com perícia os maneirismos de Freddy Mercury -, mas o objectivo é o mesmo: a celebração.



O que é óptimo para nos recordar que os Queen eram uma banda tão extraordinária que é impossível escolher uma canção. Como cinema, Bohemian Rhapsody é uma tremenda desilusão, nunca arranhando a superfície das coisas, um filme sem espessura, apesar das contorções narrativas com que tenta reorganizar a realidade - tanto que Mercury é mais arquétipo do que indivíduo e o filme tenta-nos convencer que, num único dia em 1985, o vocalista arranja um namorado, faz as pazes com a família e ainda dá espectáculo em frente a 100 mil pessoas no Live Aid.



Bohemian Rhapsody, co-produzido pelos Queen sobreviventes, quer tudo arrumadinho e também por isso termina com 20 minutos de Malek e a voz de Mercury em concerto - quase um holograma de carne e osso.



Crítica de Tiago R. Santos: 2 estrelas e meia



De Bryan Singer

EUA • Biográfico • M12 • 134m

Com Rami Malek e Lucy Boynton