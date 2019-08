Crítica de Cinema: Adeus, Professor

Começando numa hipótese de comédia negra e terminando numa sugestão de tragédia banhada em mensagens claras como água mineral, Adeus, Professor navega em areias movediças, soterrando-se.Não há nada de insuperavelmente medíocre no drama de um docente universitário de inglês, de confortável classe média-alta que, confrontado com o diagnóstico de cancro terminal, decide gozar a vida ao máximo em vez de ceder ao percurso de tratamentos intensivos e ao sereno reequilíbrio sem final feliz.O problema é tão velho como o cinema e resume-se ao tom adotado: Johnny Depp ultrapassa a habitual displicência sonâmbula e, a espaços, faz-nos recordar as características que, noutro milénio - o de Eduardo Mãos de Tesoura, Slow ou Donnie Brasco - o revelaram como um ator diferente e criativo.Mas o cinismo dos one-liners do professor disposto ao máximo desfrute culminam em existencialismo de guias de autoajuda e, tudo somado, ficamos pelo haxe, as bebedeiras e um tédio baço.EUA • Drama • M/12 • 90minCom Johnny Depp e Rosemarie DeWitt