A abril de 1917, na mais bárbara das guerras - a última das clássicas, a primeira das modernas -, dois soldados britânicos recebem a missão impossível de sair da sua trincheira, atravessar terra de ninguém e entregar uma mensagem junto à nova linha avançada do inimigo, tentando impedir uma armadilha germânica que levará ao massacre de 1600 homens.Publicitado sobretudo pela proeza técnica de um único e gigantesco plano sequência - falso mas de raro engenho -, o novo filme de Sam Mendes cai um par de vezes na tentação do virtuosismo (as cenas noturnas na vila incendiada, o encontro do pelotão onde um furriel canta) mas acaba por triunfar como viagem homérica pela lama da memória europeia.Baseando-se nas memórias de Alfred H. Mendes, o avô de ascendência portuguesa do realizador - onde estão as imagens cinematográficas do nosso irresponsável envolvimento neste suicídio? -, "1917" não atiça, nem procura, os fantasmas morais do esmagador "Horizontes de Glória" de Kubrick. Mas o cheiro a desespero, e a desesperança, sublinham a adrenalina. Como diz o coronel Mackenzie (Benedict Cumberbatch), na guerra "a esperança é uma coisa perigosa"