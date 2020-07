Depois de ter ocupado o Parque Mayer, na Avenida da Liberdade, com filmes icónicos ao longo do mês de julho, o Cinema no Verão prolonga-se pelo mês de agosto adentro, com nova leva de títulos clássicos e contemporâneos para ver ao ar livre todos os fins de semana do mês.A programação inicia-se no sábado, 1, com, de Sam Mendes, o aclamado thriller de guerra com George MacKay e Dean-Charles Chapman sobre uma missão de última hora na 1ª Guerra Mundial. No fim de semana seguinte, passam os filmes, sobre a vida da atriz e cantora Judy Garland com Renée Zellweger, que lhe valeu o Oscar de melhor atriz (7/8), e(2014), de Clint Eastwood, sobre a carreira do grupo The Four Seasons (8/8).No dia 14, sábado, é exibido(1988), icónico filme de Giuseppe Tornatore sobre a sala de cinema italiana do mesmo nome e os seus donos, a família Di Vita; e, a 15,(1994), sobre a relação do poeta chileno com um carteiro analfabeto. No fim de semana seguinte, nos dias 21 e 22, passam, respetivamente,(1983), de Carlos Coimbra, e(2019), com Anne Hathaway e Rebel Wilson.No último fim de semana, são exibidos(2017), comédia francesa com Toni Collette e Harvey Keitel e, por último,, de António-Pedro Vasconcelos, sobre o teatro de revista no período do Estado Novo, com Francisco Froes, Daniela Melchior, Alexandra Lencastre, Carla Maciel e Miguel Guilherme.As sessões começam sempre às 21h e entrada é livre para todas as datas, limitada aos lugares sentados disponibilizados.