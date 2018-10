O futuro visto do passado em ciclo de cinema lisboeta

Futuros do Passado leva ficção científica ao Auditório da Biblioteca Orlando Ribeiro durante o mês de Outubro. Esta quarta, 10, é exibida a curta La Jeteé, de Chris Marker, e um episódio de Twilight Zone

As quartas-feiras de Outubro no Auditório da Biblioteca Orlando Ribeiro, em Telheiras, são quartas-feiras em que, no âmbito do ciclo de cinema Futuros do Passado, obras futuristas dos últimos 60 anos serão exibidas e discutidas. A entrada é gratuita e as sessões começam sempre às 21h.



Do programa constam clássicos da ficção científica e filmes de culto, passando por "formatos como a curta-metragem, o episódio de televisão e a animação, de diferentes eras e países" que, recorrendo a diferentes técnicas cinematográficas e dispositivos narrativos, projectaram visões do que estava para vir.

"Desenterrar o modo como o futuro foi visualizado no passado permite-nos, portanto, historicizar debates actuais, identificando origens longínquas de discursos sobre preocupações ecologistas, pânico nuclear e evolução tecnológica ao mesmo tempo que avaliamos quanto das previsões de outrora se realizou, jamais se realizará ou poderá ainda estar a caminho…", explicam os organizadores do ciclo, que assinam como Osdois, em comunicado de imprensa.



O ciclo Futuros do Passado "permite-nos também perceber que o futuro nem sempre foi imaginado a cores, com luzes néon, fatos espaciais metalizados, explosões épicas ou heróis que, no final, salvam a humanidade da destruição total".



A ideia deste ciclo não é, porém, apenas encontrar o nosso futuro nesses passados, mas, como explicam, "encontrar o passado nesses futuros – passear por um século XXI em que nunca houve telemóveis ou internet, visitar pontos no tempo em que a guerra fria parecia destinada a acabar num apocalipse atómico ou em que ainda era possível conceber que um dia haveria hippies no espaço."



Assim, esta quarta, 10, terá lugar uma sessão dupla dedicada a fantasias apocalípticas do início da década de 60. O programa começa a curta-metragem La Jetée (1962), de Chris Marker, sobre um homem que viaja no tempo depois da terceira guerra mundial e tem de lidar com as suas memórias. A curta, que dura 28 minutos não tem imagens em movimento – é construída com base em fotografias – viria a inspirar nos anos 90 o filme 12 Macacos, de Terry Gilliam e protagonizado por Bruce Willis.



Segue-se o episódio The Midnight Sun (1961) ,da série televisiva The Twilight Zone. Realizado por Anton Leader, o episódio mostra um futuro em que a Terra se desvia do seu eixo e se aproxima cada vez mais do sol.



Na semana seguinte, a 17, será mostrado o filme Silent Running (1972), de Douglas Trumbull, inspirado pela contracultura hippie e cuja história, prevendo um futuro árido, tem lugar numa estação espacial responsável pela preservação de plantas depois da extinção da flora terrestre.



A 24 de Outubro chega o cyberpunk japonês de Ghost in the Shell (1995), de Mamoru Oshii, filme de animação interroga a fronteira entre humanidade, tecnologia e o que significa realmente ser humano e ter consciência. Também este filme originaria um remake em carne e osso, com Scarlett Johansson, em 2017.



A última sessão, a 31, baralha ainda mais a cronologia com o filme de série B Turbo Kid (2015), de François Simard, Anouk Whissell e Yoann-Karl Whissell, comédia negra que presta homenagem ao cinema dos anos 80, apresentando um futuro desértico passado em 1997 onde a água é o bem mais precioso e, na ausência de gasolina, toda a gente anda de bicicleta.

E quem são Osdois? Uma dupla de cinéfilos que aprecia o anonimato e que "após anos a trocar recomendações e a conversar longamente sobre os filmes que iam vendo, decidiu partilhar os seus interesses com um público maior, em ecrã grande, convidando mais gente para a discussão."



A programação de filmes começou em Junho de 2016 no Auditório da Biblioteca Orlando Ribeiro, com o apoio da Junta de Freguesia do Lumiar. As escolhas têm passado por documentários e ficção (bem como algumas obras intermédias), clássicos e filmes de culto, autores aclamados e outros mais obscuros, dos Estados Unidos, Europa e Ásia.



"O desafio é compor ciclos com obras que poucos se lembrariam de juntar mas que acabam por revelar padrões inesperados. Os ciclos anteriores debruçaram-se sobre a vontade de fazer cinema e sobre a fronteira entre ficção e realidade, bem como sobre as abordagens da sétima arte ao desejo de vingança, à função do automóvel e ao ambiente de paranóia."