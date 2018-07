Carrie Fisher vai voltar para o episódio IX de Star Wars

O veterano Mark Hamill regressa igualmente no nono episódio - ainda sem título - para interpretar Luke Skywalker.

A sua figura domina o imaginário de milhares de fãs de Star Wars. A princesa guerreira que deu início à saga, que foi instrumental na luta contra o lado negro e que (por que não admitir?) tantos corações adolescentes deixou a palpitar. Leia Skywalker é uma das principais personagens da saga original de Star Wars e a actriz que a interpretou, Carrie Fisher, tornou-se uma actriz de culto. Por isso será certamente recebido como uma óptima notícia o facto de Fisher, depois de ter morrido no final de Dezembro de 2016, voltar a aparecer no grande ecrã, como herdeira de Anakin.Apesar de ter morrido no final de 2016, ficaram ainda algumas imagens de Fisher por utilizar e serão usadas no Episódio IX da saga, com estreia prevista para Dezembro de 2019.JJ Abrams, realizador, afirmou em comunicado da Luscasfilm: "Adoramos loucamente a Carrie Fisher. Encontrar uma conclusão satisfatória para a história dos Skywalker sem ela frustrava-nos", razão pela qual decidiram utilizar "imagens nunca antes divulgadas, captadas durante as gravações do Episódio VII". Esta utilização de imagens serve, segundo o realizador, para "honrar o legado de Carrie Fisher".Fisher morreu um Dezembro de 2016, vítima de ataque cardíaco. Durante a sua carreira interpretou a princesa Leia em cinco filmes da saga principal, aparecendo em pelo menos seis, incluindo Rogue One: Uma História de Star Wars.