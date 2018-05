"Baronesa" e "Lembro Mais dos Corvos" vencem Indie Lisboa 2018

A 15.ª edição do Indie Lisboa começou a 26 de Abril e terminou este sábado.

Os filmes "Baronesa" e "Lembro mais dos corvos", dos brasileiros Juliana Antunes e Gustavo Vinagre, respectivamente, venceram ex-aequo o grande prémio de longa-metragem Cidade de Lisboa da 15.ª edição do IndieLisboa Festival de Cinema Independente, foi hoje anunciado.



"Solar Walk", da realizadora alemã Réka Bucsi, venceu o grande prémio de curta-metragem .



"Baronesa" e "Lembro mais dos corvos" foram ainda galardoados ex-aequo com o prémio especial do júri canais TVCine & Series.



Na competição internacional das curtas-metragens, o prémio Silvestre foi para "Braguino", do realizador francês Clément Cogitore.



O prémio Turismo de Macau para melhor animação foi atribuído a "Rabbit´s Blood", da realizadora Sarina Nihei, enquanto o prémio Turismo de Macau para melhor documentário foi para "La bonne education", da realizadora chinesa GuYu.



O prémio Turismo de Macau para melhor ficção foi para "Matria", do realizador galego Álvaro Gago.



Na competição nacional, o prémio Allianz para melhor longa-metragem portuguesa foi para "Our madness", de João Viana, enquanto o prémio Dolce Gusto para melhor curta-metragem portuguesa foi atribuído a "Os mortos", de Gonçalo Robalo.



"A árvore", de André Gil Mata, venceu o prémio de melhor realizador para longa-metragem portuguesa.



Duarte Coimbra, com "Amor, avenidas novas" foi o vencedor do prémio Novo Talento FCSH/Nova, o prémio novíssimo Walla Collective+Portugal Film foi para "Infância, adolescência, juventude", de Rubem Gonçalves, e a menção honrosa novíssimos Walla Coolective + Portugal film foi para "Fauna", de Lúcia Pires.



O prémio Silvestre para melhor longa-metragem foi para "O processo", de Maria Augusta Ramos, e o prémio IndieMusic Schweppes foi para "Matangi/Maya/M.I.A", de Steve Loveridge.



Já o prémio Amnistia Internacional foi para "Waste N0.5 The Raft of the Medusa", de Jan Ijäs.



"Russa", de João Salaviza e Ricardo Alves Júnior, venceu o prémio Árvore da Vida para filme português e "Bostofrio -- Où le ciel rejoint la terre", de Paulo Carneiro, venceu uma menção honrosa.



"Tremors", de Dawid Bodzak, obteve o prémio Escolas e "An elephant stings still", de Hu Bo, venceu o prémio Universidades.



No que respeita ao júri do Público, o prémio de longa-metragem foi para o documentário "O processo", de Maria Augusta Ramos, e o de curta-metragem para "Stay ups", de Joanna Rytel.



Já o prémio do Público IndieJúnior DoctorGummy foi para "Professor sapo", de Anna van der Heide.



