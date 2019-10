A eterna bridget jones está de volta com um dos papéis mais aclamados da sua carreira. Após seis anos afastada dos grandes ecrãs, retornou em 2016 - após um período de controvérsia quanto à sua aparência – com o aclamado O Bebé de Bridget Jones, além de produções menores como The Whole Truth ou Here and Now.Em 2019, voltou a fazer sucesso ao protagonizar What/If, thriller da Netflix pelo qual recebeu elogios da crítica. Em Judy – filme de Rupert Goold em estreia a 10 de outubro nos cinemas nacionais –, o seu segundo projeto deste ano, a atriz de 50 anos vive os momentos finais de Judy Garland, à medida que se prepara para uma série de concertos em Londres e lida com os fãs, os excessos da fama e os problemas com drogas.Estreado mundialmente no Festival de Cinema de Telluride, o filme foi elogiado acima de tudo pela "incrível performance" de Zellweger na pele de Garland. A Rolling Stone chamou-lhe "o papel do ano", a Vanity Fair disse: "Vão ver este filme. Riam, chorem, desfaçam-se em lágrimas – ela merece cada uma delas."Um símbolo da Era Dourada de Hollywood, começou a atuar ainda criança na tradição teatral do vaudeville, e, assinando pela MGM, teve um dos seus mais emblemáticos papéis aos 17 anos: a Dorothy Gale de O Feiticeiro de Oz, de 1939.Nos 15 anos em que ficou na MGM, entrou em mais de 20 filmes, até que, em 1950, foi libertada do contrato por questões pessoais que culminariam na sua morte prematura. A partir desse ano, apesar de a frequência dos papéis ter diminuído, foi nomeada para dois Óscares – por Assim Nasce uma Estrela (1954) e O Julgamento de Nuremberga (1961) –, lançou oito discos bem-sucedidos e teve o seu próprio programa televisivo, The Judy Garland Show.Recetora de diversos prémios de carreira, a admiração de que era alvo pela versatilidade corria lado a lado com as pressões da fama prematura e os problemas de imagem numa indústria ímpia. Assolada pelo alcoolismo e toxicodependência por grande parte da vida, morreu de overdose aos 47 anos, em 1969.