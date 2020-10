As Bruxas de Roal Dahl: elas não existem mas odeiam crianças

Estamos em 1967 e um rapaz de sete anos que acaba de perder os pais para um acidente de viação vai viver com a avó (e que avó, interpretada por Octavia Spencer), "uma mulher dura com um coração grande". É ao som dos Four Tops e a sua Reach Out (I’ll be There) que o rapaz (Jahzir Kadeem Bruno), afogado em tristeza, começa a reagir. Mas…

Realizado por Robert Zemeckis e produzido por Guilhermo del Toro e Alfonso Cuáron, As Bruxas de Roald Dahl é, segundo a Warner Bros., uma "reimaginação" do livro homónimo de 1983 e do filme de 1990 As Bruxas que, realizado por Nicolas Roeg e com Angelica Huston no principal papel, assustou milhões de crianças nos anos 90. A história de um grupo de bruxas que odeia crianças regressa agora, num filme que é metade terror metade comédia e que tem Anne Hathaway como a maior das bruxas.

Nesta nova história, o rapaz (que passará todo o filme sem nome) muda-se então após a tragédia para Demopolis, no Alabama (de onde é, curiosamente, Octavia Spencer, que aqui representa a sua avó), onde espera encontrar alguma paz. Só que em Demopolis, as bruxas espreitam pelas janelas à noite. Quando a avó se apercebe do perigo decide levar o neto até um resort junto à costa para uns dias de descanso – só para aí descobrir que as bruxas também tiram férias. Ou não?

Com Anne Hathaway à cabeça, a grupeta de inimigas das crianças (recrutada pela própria por todo o globo terrestre) entra no hotel onde o rapaz e a avó já estão hospedados com um plano diabólico: transformar todos miúdos do mundo em ratos. Para quê? Para que sejam exterminados por adultos não necessariamente engajados em bruxedos mas ciosos das regras sanitárias.

O filme, cuja realização tem recebido elogios (sobretudo pelos seus efeitos especiais), teve no argumento as mãos do realizador Robert Zemeckis (que em 1985 escreveu Regresso ao Futuro e em 1994 realizou Forrest Gump, não tendo parado por aí, apresentando depois filmes como Contacto, O Náufrago ou o mais recente Aliadas, com Brad Pitt e Marion Cottilard), de Guillermo del Toro (Hellboy, O Hobbit e A Forma da Água) e de Kenya Barris (que escreveu o filme Shaft e as série#BlackAF e Black-ish).

No ecrã tem um grupo de estrelas: Anne Hathaway, Octavia Spencer, Stanley Tucci, Kristin Chenoweth e Chris Rock, além do estreante Jahzir Kadeen Bruno como o pequeno herói na luta contra as bruxas.



Veja aqui o trailer do filme: