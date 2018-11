Angola, 1975: a viagem de um repórter ao coração das trevas

Em termos visuais, Mais Um Dia de Vida é uma novela gráfica que ganhou vida. "Quisemos fazer um filme de animação que não se parecesse com um filme de animação", diz. Todas as cenas foram filmadas com actores, os seus movimentos captados através de coletes com sensores e depois animados pelo co-realizador Damian Nenow.



No filme, as personagens com que Kapuscinski se cruza foram ligeiramente ficcionadas, admite o realizador, mas, por contraste, algumas dão a cara: mais de 40 anos depois da publicação do livro (em 1976), Raúl de la Fuente foi a Angola e encontrou alguns intervenientes do livro, entrevistou-os, filmou-os e pô-los em diálogo com a obra original.



Duas personagens destacam-se, além do correspondente polaco: a guerrilheira Carlota e o general Farrusco. "Em termos cinematográficos, podemos identificar em Farrusco o Kurtz [Marlon Brando] de Apocalypse Now", conta. "Quisemos que, para o público, Kapuscinski tivesse uma motivação clara e objectiva em chegar ao Sul."

Carlota morreu em combate em 1975. São, por isso, imagens de época, de reportagens que o realizador utilizou, mas várias personagens estavam ainda vivas. Como Joaquim António Lopes Farrusco, o ex-pára-quedista português, branco, que comandou uma unidade do MPLA no Sul de Angola em 1975 e que o polaco conheceu "na sua viagem ao coração das trevas".



À SÁBADO, Farrusco realça o empenho de Kapuscinski em mostrar ao mundo o que se estava a passar. "O que o leva ao Sul não é a Carlota nem eu, o que o leva lá é querer chegar à última linha de combate e confirmar com os olhos dele, sem ninguém lhe dizer, que há uma invasão estrangeira a acontecer [da África do Sul]."



"Chegou à minha unidade em Outubro de 1975. Disseram-lhe que o Sul estava todo ocupado [pela FNLA] e que a única unidade era a minha - ele fala disso no livro. Depois regressou a Luanda e ficou lá mais um pouco - não havia lá nada, mas viu o 11 de Novembro [dia da independência] antes de voltar à Polónia."



Mais Um Dia de Vida era o livro preferido de Kapuscinski. Houve até quem dissesse que o polaco foi para Angola jornalista e regressou escritor. Também para Raúl de la Fuente é um livro especial. "Publicou-o em 1976 e em 2002 acrescentou um epílogo em que disse que voltava em pensamento àquelas pessoas que conheceu em Angola, que se perguntava pelo seu paradeiro", recorda.



Ora, o realizador tomou o epílogo como uma pergunta dirigida a ele e decidiu responder. "Vou contar a tua história tal como a puseste no livro e também vou contar a dos teus amigos." "Entre todos, vamos fazer este filme. Não terá só a tua voz, mas também a voz deles. Pareceu-me que valia a pena lutar por este formato", remata.

Pelo contexto colonial, pelas marcas do êxodo atabalhoado e, sobretudo, pelo comandante Farrusco, o alentejano que se juntou ao MPLA depois do 25 de Abril, Mais Um Dia de Vida parece um Apocalypse Now à portuguesa. A adaptação do livro homónimo de Ryszard Kapuscinski (1932-2007), considerado um dos melhores repórteres de guerra e escritores do século XX, estreia esta quinta, 8.É um documentário? É uma obra de ficção? Raúl de la Fuente tem dificuldade em responder. "É um híbrido... Kapuscinski dizia que o sentido da vida é cruzar fronteiras, não só físicas mas também criativas. Adoptámos a sua máxima e quisemos criar uma linguagem cinematográfica inspirada no seu espírito literário," conta.O registo aproxima-se do de A Valsa com Bashir (2008), animação em que Ari Folman entrevista veteranos israelitas que participaram na invasão do Líbano em 1982, mas as semelhanças ficam-se por aí.