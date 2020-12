A verdadeira história da mãe dos blues

"Ma Rainey's Black Bottom", de 1982, é umas das dez peças de teatro do "Ciclo de Pittsburgh", do mais importante dramaturgo afro-americano contemporâneo, August Wilson. Com influências recolhidas pelo autor durante a juventude no Hill District, uma zona pobre da segunda maior cidade da Pensilvânia, são frescos intimistas fundamentais para a compreensão das metamorfoses na comunidade negra dos EUA ao longo do século XX.





Dois dos textos, "Fences" e "The Piano Lesson", conquistaram o Pulitzer da dramaturgia em 1987 e 1990, respectivamente, e "Ma Rainey's Black Bottom", que este telefilme da Netflix adapta, é um relato ficcionado de uma tarde da gravação em Chicago, no inverno de 1927, do tema homónimo de Gertrude 'Ma Rainey' Pridgett (1886-1939).Veja aqui o trailer:

Gertrude, natural da Geórgia ou do Alabama (as fontes divergem), foi uma precursora do blues - reclamava mesmo a invenção do nome do género musical - como música transportada, primeiro dos campos de algodão do trabalho escravo, depois dos movimentos migrantes afro-americanos em busca de trabalho, do sul mais agrícola para o norte industrializado.



Embora menos conhecida fora dos Estados Unidos, é um dos nomes nucleares da primeira fase de popularização do género, ao lado de Alberta Hunter (que começou por cantar nos bordéis de Chicago, vinda do Tennessee, e seria obrigada a esconder a sua sexualidade), Bessie Smith (com quem é possível que Gertrude tinha tido um affair; se Ma Rainey era a mãe do blues, Bessie foi a sua imperatriz) e a inevitável Billie Holliday.

"Ma Rainey: a Mãe do Blues" é o segundo tomo no projecto de Denzel Washington enquanto produtor da adaptação integral do 'Ciclo de Pittsburgh' - o primeiro, "Vedações", a partir do "Fences" de 1987, foi também dirigido e interpretado por Washington, ao lado de Viola Davis, que aí garantiria o Óscar de Melhor Actriz Secundária de 2017.



Davis é agora a protagonista ao lado de Chadwick Boseman ("Get on Up: a História de James Brown", "Black Panther"), falecido em Agosto deste ano de cancro aos 43 anos, pouco tempo depois de terminar a rodagem do telefilme (é o seu derradeiro trabalho).

Denzel Washington era um grande admirador das capacidades de Boseman, tendo mesmo financiado os estudos deste na representação, e ele é a maior força gravitacional nas tensões de "Ma Rainey: a Mãe do Blues", superior a Davis e à sua truculenta diva.



O trabalho é dirigido por um George C. Wolfe na sua versão mais benigna: quando Wolfe se dedica ao pequeno ecrã e a temas históricos afro-americanos ("Lackawanna Blues", um óptimo telefilme de 2005 da HBO sobre a vida de um miúdo numa pensão no Alabama dos anos 60; "The Immortal Life of Henrietta Lacks", outra encomenda HBO, com Oprah Winfrey), os resultados são satisfatórios; quando o foco são longas-metragens de pendor melodramático ("O Sorriso das Estrelas", uma overdose de sacarina com Richard Gere e Diane Lane a partir do fenomenalmente medíocre Nicholas Sparks; "Um Ponto de Viragem", com Hillary Swank como pianista clássica com uma doença neuro-degenerativa), o resultado é penoso.

O conflito aparente de peça e telefilme é a luta pelo controle musical da banda de Ma Rainey durante umas horas de gravação - o registo fonográfico estava nos seus primórdios - num estúdio primitivo (após acidentado período de ensaio na cave da produtora), numa Chicago segregacionista em rápido crescimento.



Mas música e cenário são apenas pretextos para expor as dinâmicas de grupo, os triunfos pessoais ou os falhanços íntimos de homens e mulheres em busca de um lugar e de um registo humano mais justo face ao preconceito étnico e à violência racial, furiosos e inclementes na América dos anos 20.



O texto, nos seus detalhes de linguagem e na sua enérgica retórica, domina o registo cénico, embora Wolfe observe o espaço com inteligência, articulando-o à progressão dos anseios frustrados das personagens, que terminam em tragédia.



É o melhor filme de Wolfe (o que não é dizer muito) e uma adaptação de August Wilson superior à de Denzel Washington em "Vedações", mas o destaque deve ir todo para Davis e, sobretudo, Boseman, cuja intensidade, de um verismo de época arrebatador (há um monólogo hipnótico), relembra o quanto se perdeu com a sua morte.