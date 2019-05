O que Taken disse na altura é que era possível ser incrivelmente sério e ser estupidamente divertido. Uma lição que vem da classe de Luc Besson, através de filmes como Nikita ou Leon - O Profissional e que se espalhou para muita produção realizada nos últimos anos. O franchise Velocidade Perigosa, que foi sempre divertido, aprendeu a criar os seus próprios filmes de ação, Matt Damon e o seu Jason Bourne deram as ferramentas para transformar o herói de ação (até James Bond aprendeu com isso), Missão Impossível foi colocando Tom Cruise (que entretanto juntou também à galeria de heróis improváveis de meia-idade o seu intrépido Jack Reacher) em situações cada vez mais impossíveis e filmes como John Wick encontraram o seu espaço para existir.



Em 2014, ano de estreia do primeiro filme da saga, que já vai no terceiro episódio, quem é que acreditava que Keanu Reeves poderia ser um herói de ação? Sim, já se sabia que se movia bem como personagem de banda desenhada no grande ecrã (é um dos seus grandes talentos, em Matrix ou Constantine), mas pegar numa premissa absurda (uns bandidos roubam-lhe o carro e matam-lhe o cão) e criar daí uma personagem delirante, vestida condignamente para a vingança, e usar isso (e a situação que o pôs lá) como pilar para a construção de um universo rico, como é o de John Wick, parecia impossível.



Porém, resultou. A personagem criada por Derek Kolstad é o ponto de partida para um mundo de assassinos onde existem códigos de conduta muito sérios, relações que duram anos com os seus altos e baixos e até um hotel, o Continental, que é uma espécie de embaixada universal para eles todos. Flui como uma ótima banda desenhada, só que não o é. Keanu Reeves dota John Wick de propósito, de humor e da invencibilidade que é exigida aos grandes heróis de ação. O que o move são os mesmos motivos dos outros - vingança, sobrevivência -, mas é preciso lembrar que, aqui, tudo começou por causa de um cão: o cão está para John Wick como a Guerra Fria estava para os filmes de ação dos anos 1980.



É uma desculpa, um gancho, que foi o ponto de partida para um dos melhores assassinos desta década no grande ecrã e que já deu para três filmes: o último, John Wick 3: Implacável estreia esta semana, mas já há spin-offs e séries de televisão prometidas para o futuro.

2008, um filme assinado por Pierre Morel, um realizador relativamente desconhecido que viu a sua carreira apadrinhada por Luc Besson, potenciou um novo tipo de cinema de ação que havia sido marginalizado na última década. Quando se pensa em filmes de ação, há um imaginário a que é impossível fugir, que passa pelos heróis solitários potenciados desde finais da década de 1970 até meados de 1990 por atores como Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Jean- -Claude Van Damme, Dolph Lundgren ou Bruce Willis (entre muitos outros, um pouco menos populares), motivados por questões de vingança ou segurança familiar. Taken - Busca Implacável reformulou isto tudo e transformou em herói um ator improvável: Liam Neeson, cuja carreira como herói de ação em situações absurdas disparou a partir daí.Em 2010 surgia The Expendables, que pegava em muitos dos atores referidos no parágrafo anterior, e outros, criando uma espécie de "ensemble maravilha". Os filmes de ação "chunga" para o grande público estavam de volta? Sim e não. Comece-se pelo não, porque responde ao sim: eles não tinham realmente desaparecido, faltava-lhes era o charme e a genica necessários para serem atraentes para um novo público, com novas motivações. Ou seja: faltava-lhes serem divertidos.