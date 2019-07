Influenciado por Alfred Hitchcock e Jean-Luc Godard, Brian de Palma, que faz 79 anos a 11 de setembro, foi um dos mais destacados realizadores da geração que mudou Hollywood nos anos 70 e 80. Vestida Para Matar (1980), A Fogueira das Vaidades (1990) e Os Intocáveis (1987) são alguns dos seus filmes de referência.

Alegrem-se, cinéfilos, que Brian De Palma ainda tem algum cinema em si. O realizador de 78 anos deixou a reforma antecipada - e involuntária - em que se encontrava desde 2012 (Paixão) e regressa às estreias com Domino - A Hora da Vingança, que chega às salas esta quinta-feira, 25, uma semana depois de De Palma ter sido homenageado com o prémio de carreira do Hamptons Film Festival, nos Estados Unidos, e em que anunciou que o seu romance de estreia, um thriller policial intitulado Are Snakes Necessary?, será publicado em março de 2020.Domino é uma produção dinamarquesa, com guião de Petter Skavlan (Kon-Tiki), que tem nos papéis principais Guy Pearce e duas caras bem conhecidas de A Guerra dos Tronos: Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister da série) e Carice van Houten (a sacerdotisa Melisandre).Agora, Nikolaj Coster-Waldau é Christian, um polícia de Copenhaga que procura vingar o seu parceiro Lars (Søren Malling), morto por um membro do Estado Islâmico chamado Ezra (Eriq Ebouaney). Nesta empreitada, Christian terá a ajuda de uma polícia com mais razões de vingança do que ele - Alex, a personagem interpretada por Carice van Houten, que mantinha uma relação extraconjugal com Lars. Mas em vez de vingança, a dupla vai deparar-se com uma teia de manipulações controlada por um agente da CIA (Guy Pearce) que prefere usar Ezra para apanhar outros membros do Estado Islâmico.A crítica não tem sido gentil com Domino. É aliás pouco provável que venha a ter lugar na gaveta das obras de referência de De Palma, onde cabem títulos como Carrie (1976), Scarface - A Força do Poder (1983) e Missão Impossível (1996) - só para nomear alguns filmes de uma carreira que começou em 1960, com a curta-metragem Icarus, que conheceu o auge nas décadas de 80 e 90, e que foi perdendo fulgor a partir de 1998, com o incompreendido Os Olhos da Serpente, com Nicolas Cage.Em 2000, com Missão a Marte, houve uma cisão com Hollywood. Algo que relativiza: "De qualquer forma, nem nos anos 70 e 80 me sentia confortável com o sistema de Hollywood", disse o realizador em entrevista à publicação Le Parisien. "O que se está a passar agora é uma total contradição em relação ao que é suposto ser a arte. Agora os estúdios controlam os realizadores e decidem tudo. Provavelmente teria abandonado o sistema mesmo que o Missão a Marte não tivesse sido um flop."Abandonar o sistema não é, como viria a descobrir, sinónimo de recuperar o controlo criativo. É, aliás, pouco provável que De Palma tenha filmado Domino como gostaria, pelo menos a julgar pelo que disse ao site The Playlist, em 2018: "Tive muitos problemas para financiar o filme. Nunca antes experienciei um set de rodagem tão horrível. Uma grande parte da nossa equipa ainda nem sequer foi paga pelos produtores dinamarqueses. O filme está terminado e pronto para sair, mas não sei o que lhe reserva o futuro. Esta foi a minha primeira experiência na Dinamarca e provavelmente terá sido a última."Talvez Domino não seja o grande regresso por que os fãs ansiavam, mas não deixa de ser um regresso e um voltar à estrada de um realizador que estava arredado das lides desde 2012. E apesar das limitações financeiras, não deixa de ser um filme com a marca de De Palma: a trama é a de um policial clássico e as homenagens ao seu ídolo de sempre - Hitchcock - estão à vista para quem as quiser procurar. Domino tem ainda o condão de ser o filme que acordou Brian De Palma; nos escaparates está já um filme de terror inspirado em Harvey Weinstein sobre um produtor que usa a sua posição de poder para abusar de jovens atrizes. O título? O Predador.