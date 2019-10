A doença real que deu origem ao riso de “Joker”

Para retratar Joker, o aclamado ator Joaquin Phoenix acompanhou de perto pessoas que sofrem de riso patológico. O processo foi contado pelo próprio numa entrevista à revista italiana Il Vernerdi. "Vi vídeos que mostravam pessoas que sofrem de riso patológico, uma doença mental que torna a mímica incontrolável", afirmou.





Os diretores do filme queriam que o riso do vilão fosse algo obscuro e doloros, por isso, para a preparação do papel Phoenix observou especificamente uma paciente que, enquanto se ria, segurava o pescoço com dores, como se se estivesse a asfixiar.Em declarações ao espanhol El País, o coordenador do grupo de estudo de Epilepsia da Sociedade Espanhola de Neurologia (SEN), Francisco Javier López, explicou que habitualmente este tipo de riso ocorre em pacientes que estão a começar a sentir sintomas de demência. "O riso inadequado pode ser uma reação ao aparecimento do comprometimento cognitivo, como a doença de Parkinson , a esclerose lateral amiotrófica ou outras patologias neurodegenerativas, naqueles que são afetados pelo bulbo [órgão do encéfalo] ", apontou o médico. Por isso, Lopéz considera que a personagem Joker sofre de epilepsia gelástica.

Segundo o mesmo, esta condição é rara, um vez que " representa 0,2% de todas as convulsões epilépticas, mas todos os profissionais já tiveram pacientes com estes ataques". O neurologista afirma que "muitas vezes a causa não é encontrada, mas numa proporção significativa dos casos ocorre devido à existência de uma série de tumores, chamados hamartonas hipotalâmicos – formações benignas localizadas no hipotálamo -, que produzem este tipo de sintomas".

O filme de Todd Phillips, segundo a revista norte-americana Variety, arrecadou 93,5 milhões de dólares na primeira semana nos cinemas – 85,1 milhões de euros – nos Estados Unidos e é a estreia com a maior receita de bilheteira em outubro. Em Portugal, já levou mais 155 mil espetadores às salas de cinema e renderu, acordo com os dados da NOS, 896 mil euros de receita bruta.