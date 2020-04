Decretada a quarentena, as instituições viraram-se para o online. Pode começar pela aplicação, com 96 visitas guiadas por 57 palácios e museus nacionais, do Museu Nacional de História Natural e da Ciência ao Calouste Gulbenkian e ao Grão Vasco, em Viseu, há salas, exposições e objetos para explorar.Alguns decidiram também desenvolver conteúdos educativos complementares. Por exemplo, otem lançado desafios na sua página de Facebook que aliciam os mais pequenos a procurar motivos didáticos em obras assinaladas. O mesmo tem feito o, incitando os seguidores a descobrir a arte rupestre presente no Parque Arqueológico e publicando desafios como a Sopa de Letras Paleolítica. Já opropõe a construção de uma maquete de uma "Cadeirinha típica do século XVII" e otem no seu site o quiz "Sabias que", para testar o conhecimento sobre o "vil metal".Há outros museus com ações para diferentes públicos, como oque "entrega obras em casa": periodicamente são escolhidas obras ou episódios biográficos que são explicadas em vídeo, em versão adulta e dirigida aos miúdos. Até ao fim de abril há ainda uma oficina de desenho para adultos orientada pela artista Cathy Douzil (€6 por sessão). Ainda em abril, atem em agenda um calendário de atividades associadas ao mês da Terra, nomeadamente a inauguração de uma exposição sobre os seus jardins (dia 22).Por seu lado, opromove uma viagem pela arte moderna em 12 capítulos, para as crianças. Todos os sábados é lançada uma folha de sala com ilustrações e textos. A pensar nos adultos, há visitas guiadas à coleção e à exposição de obras inéditas de Julian Opie, inaugurada online.Os museus doe dotambém têm experiências virtuais: os dragões, a aplicação FC Porto Museu & Tour, que dá acesso à exposição Cintilações, com obras de Amadeo Souza-Cardoso, Júlio Resende, Paula Rego ou Vieira da Silva; e as águias com diversas propostas didáticas e interativas.