Uma janela no YouTube para a obra de Arthur Jafa

Esta é a primeira exposição individual em Portugal do Leão de Ouro da Bienal de Veneza 2019 e, por isso, um dos destaques da programação de Serralves para 2020. Com o fecho do Museu e da Casa do Cinema Manoel de Oliveira, o público deixou de poder ver as apresentações Uma série de prestações absolutamente improváveis, porém extraordinárias, em colaboração com a fotógrafa norte-americana Ming Smith e a artista plástica Frida Orupabo, e a peça de vídeo arte Love is the Message. The Message is Death.

Contudo, o Youtube - qual janela para o mundo em tempos de epidemia - dá algum alento para quem queria ver a exposição de Jafa e agora está fechado em casa. Lá estão alojadas algumas gravações de Love is the Message. The Message is Death, obra em que o artista visual e ativista afro-americano reúne e cola imagens selecionadas a partir de plataformas diferentes para consolidar o seu ponto de vista sobre a definição da negritude no contexto afro-americano atual. O vídeo é acompanhado pela música Ultralight Beam de Kanye West.





Ainda a propósito da exposição que trouxe Arthur Jafa a Portugal, ele que já tinha estado no Porto em novembro do ano passado para participar no Fórum do Futuro, destaque para a conversa do artista com Terry McCarthy, presidente da Academia Americana em Berlim, em 2017, precisamente sobre o conceito e as ideias por trás de Uma série de prestações absolutamente improváveis, porém extraordinárias.