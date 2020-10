Um retrato da fotografia contemporânea em Lisboa até 15 de novembro

"A fotografia constitui uma forma de representação artística e de registo muito relevante da atual sociedade", sendo usada nas artes visuais, mas também "num vasto campo de territórios que se expandem das ciências às redes sociais". Quem o diz é Rui Prata, diretor do festival Imago, que a 1 de outubro abre a 2ª edição com uma programação que lembra os tempos anteriores à Covid-19: até 15 de novembro espalha-se por toda a cidade de Lisboa, do Museu do Chiado às Carpintarias de São Lázaro, Reservatório da Mãe d’Água das Amoreiras, Arquivo Municipal e várias galerias, dando conta de um "tempo de imagens" que nenhuma pandemia é capaz de apagar.O grande destaque é a estreia em Portugal de Todd Hido, com duas exposições no Museu do Chiado. Para House Hunting, o artista viajou pelos subúrbios americanos para capturar o seu mistério, fotografando casas à noite, de modo a que a presença humana seja implícita, nunca óbvia, como uma sombra; e, em Bright Black World, foca paisagens desoladas do Norte da Europa, territórios inóspitos que se diriam pós-apocalípticos, para chamar a atenção para as alterações climáticas.Já nas Carpintarias e na Mãe d’Água, reúnem-se Novas Visões da Fotografia Contemporânea, com trabalhos de Adél Koleszár, uma húngara que anda no México à procura de sinais de violência e do modo como ela se entranha e muda a sociedade; de Arko Datto, que mostra a vida noturna, sempre iluminada a flash, da sua Índia natal; ou de Mariya Kozhanova, que se formou em Berlim, mas é na região de Kaliningrado, enclave russo que já foi Prússia, onde nasceu, que faz os seus retratos; mas também dos portugueses Paulo Catrica, Catarina Osório de Castro, Cristina Dias de Magalhães e Marco Godinho.Daniel Blaufuks leva Éden ao Arquivo, cruzando uma série fotográfica sua dos anos 90 com o emblemático projeto do cinema dos Restauradores, do arquiteto Cassiano Branco, para discorrer sobre a memória, seu tema dileto, enquanto a Galeria Santa Maria Maior, por exemplo, expõe Dupla Realidade, onde Luís Ramos confronta fotografias coloridas de Lisboa no verão de 2019, com a lufa-lufa típica de uma cidade que estava na moda, com imagens a preto e branco dos mesmos lugares, desertos, em abril de 2020, no pico da pandemia.O Imago integra ainda conferências, workshops, projeções e, entre outras atividades, um mercado de livros de fotografia e sessões online que ensinam a fazê-los. O programa completo está em www.imagolisboa.pt.