Serralves reabre portas com a paz ensurdecedora de Yoko Ono

A presença de dispensadores com desinfetante é constante ao longo da exposição, sinal da reabertura de Serralves depois de praticamente três meses de confinamento. Tratando-se de uma exposição de Yoko Ono, a relevância destas medidas ainda se torna mais premente. É prática recorrente da artista convocar o público a interagir com as obras, seja deixando um prego na tela em Painting to Hammer a Nail (1961) ou colorindo em azul palavras e desenhos que compõe a instalação Add Color (Refugee Boat) (1960/2020) e que, em pleno rescaldo da #blackouttuesday, mostrava já a inscrição "Black Lives Matter" numa das suas paredes. "O trabalho dela, em muitos aspetos, é sobre relações humanas e sobre o espaço entre as pessoas." Portanto, reabrir as portas do Museu com Yoko Ono é para Philippe Vergné muito significativo, "é uma mensagem muito positiva".

O diretor do Museu não disfarçou o contentamento, mesmo com o sorriso escondido numa máscara, por receber a mais expressiva mostra que a artista pioneira do movimento Fluxus apresenta em Portugal. São 297 peças e instalações espalhadas pelo Museu e pelo Parque, grande parte delas obras icónicas concebidas nos anos 60, como a série Instruction Paintings (1961) ou Grapefruit (Toranja), "a matriz do trabalho de Yoko Ono", segundo Vergné: "não acredito que seja possível mostrar o trabalho dela sem mostrar Grapefruit", diz-nos explicando que a cópia do livro publicado originalmente em 1964, e que se tornou num marco da arte conceptual, está instalada em português, inglês e japonês, página a página, conforme instruções da artista.

À semelhança de Grapefruit, muitas das obras que compõe O Jardim da Aprendizagem da Liberdade, foram recriadas em Portugal, revelando não só "a definição da arte conceptual dos anos 60", uma arte que desaparece depois da exposição, como também uma forte consciência ambiental. "Ao produzirmos o trabalho aqui não trouxemos caixas e caixas num grande avião que polui o ar. Houve uma decisão deliberada para certificar que trazíamos o que precisámos de trazer, mas depois tudo o que podíamos construir aqui, construímos."

Assim foi com Ex It (1997/2020), produzida em colaboração com a Mota Engil, poderosa obra que consiste no conjunto de cem caixões de três tamanhos – homem, mulher e criança – dos quais nasce uma árvore no lugar da cara do defunto e que, de acordo com Vergné, "tanto pode ser uma meditação sobre a morte, como também pode ser vista como uma celebração da vida"; de Helmets (2001/2020), com capacetes cedidos pelo Regime de Transmissões do Porto; ou A Hole (2009/2020), o vidro com um buraco de bala feito pelo Serviço de Armamento e Tiro da Polícia Judiciária do Porto. "Ela está interessada que o trabalho exista como um projeto e não como um objeto e que as pessoas deixem a sua pegada positiva [na arte], e não a sua pegada no ambiente."

Em suma, "há sempre esperança no trabalho da Yoko Ono." Mesmo quando a artista nascida há 87 anos em Tóquio cria uma prisão em gelo, em parceria com o arquiteto japonês Arata Isozaki, que depois é derretida pelo sol (Penal Colony, 2001/2004), ou monta Arising, a instalação que convoca mulheres de todo o mundo que foram vítimas de discriminação a deixarem o seu testemunho e, através dessa partilha, se libertarem dar dor que carregam. "Todo o trabalho dela é sobre a arquitectura da liberdade e da confiança", enaltece Philippe Vergné.

Nessa arquitectura, Paz é Poder, como se lê em letras garrafais à entrada do Museu. Uma paz incorporada nas míticas sessões Bed-Ins for Peace (1969) e na campanha internacional War Is Over! (If you want it) (1969) que Yoko Ono concebeu juntamente com o seu ex-marido John Lennon e que também está presente nesta retrospetiva alargada. "Acho que a ideia de paz sobre a violência é o poder dela. É pacífica, mas a paz tem força".

Até 15 de novembro, período em que O Jardim da Aprendizagem da Liberdade estará patente em Serralves, será preparada uma série de performances, inicialmente pensadas para o fim-de-semana de abertura da exposição. "Instalámos a exposição e abrimos a porta. Não fizemos uma celebração, mas queremos fazer quando sentirmos que é o tempo certo." Esse tempo em princípio será, de acordo com o diretor do Museu, durante o Verão. Já em outubro, no dia 1, é certa a conferência com Alexandra Munroe, curadora sénior de arte asiática do Guggenheim Museum de Nova Iorque.