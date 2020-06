Morreu Christo. Embrulhou o Reichstag e em 2021, segue-se o Arco do Triunfo

O projeto de Christo e Jeanne-Claude para o Arco do Triunfo

Christo nasceu em Gabrovo, na Bulgária, em 1935. Conheceu a mulher em 1958, em Paris. Vivia em Nova Iorque há 56 anos.A obra dos dois começou com o embrulhar de objetos, passando a projetos monumentais no exterior em vários países. Além de embrulhar a Pont Neuf, criaram cais flutuantes no rio Iseo, em Itália; portões esvoaçantes no Central Park, em Nova Iorque; uma mastaba (túmulo egípcio antigo) no lago Serpentine, em Londres.Entre 18 de setembro e 3 de outubro de 2021, será a vez de o Arco do Triunfo ser embrulhado. Este ano e em Paris, haverá uma exposição sobre os dois artistas, entre julho e outubro no Centre Pompidou.O comunicado acerca da morte de Christo termina com uma frase escrita pelo artista numa carta: "A beleza, a ciência e a arte vão sempre triunfar."