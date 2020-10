Mariza, Camões e os Beatles retratados por Júlio Pomar

O Atelier-Museu Júlio Pomar, em Lisboa, prepara-se para inaugurar uma exposição de retratos do pintor e desenhista português. "O desenho impreciso de cada rosto humano, refletido!", assim se chama, tem curadoria de Sara Antónia Matos e Pedro Faro, e estreia na quinta-feira, 22 de outubro, às 10h.

Uma mostra da exploração de Pomar do género do retrato ao longo de 70 anos (de 1940 até 2018, ano da sua morte), a exposição abarca as diversas fases da carreira do pintor, do neo-realismo do início de carreira a representações de caráter mais modernista.

Além de retratos de diversas personalidades nacionais – Mário Soares, Fernando Pessoa, Carlos do Carmo, Mariza, Camões, Almada Negreiros, Humberto Delgado –, poderá encontrar algumas celebridades estrangeiras, como Baudelaire, Dante, Samuel Beckett ou os Beatles, e diversos autorretratos do pintor ao longo da vida.

A inauguração da exposição coincide com a publicação e apresentação de um livro em braille e escrita normovisual, coleção de entrevistas a personalidades retratadas por Júlio Pomar. "O desenho impreciso de cada rosto humano, refletido!" está patente até 28 de fevereiro de 2021.

Nos domingos e feriados, a entrada é gratuita para residentes lisboetas entre as 10h e as 13h. Para mais informações, visite o site oficial do Atelier-Museu Júlio Pomar.