Expor artistas consagrados em centros comerciais começa a ser prática corrente no mundo das artes, tanto que se lê e já não se estranha, antes pelo contrário: 17 obras originais assinadas e autenticadas de Keith Haring, em serigrafia e litografia, provenientes de uma coleção privada em Itália e respeitantes ao que é considerado o período mais criativo deste que é um dos pioneiros da street art (de 1982 até 1990, ano em que morreu com sida) vão ser expostas no Cascais Shopping, em Alcabideche, de 10 de setembro a 10 de novembro."Mas há mais", explica à SÁBADO a curadora, Astrid Sauer, austríaca a viver há mais de 10 anos em Portugal. "Vamos ter uma réplica do casaco que Madonna usou em 1986 na festa de aniversário de Keith Haring no Paradise Garage, em Nova Iorque". O casaco com saia a condizer, desenhado pelo próprio, ilustra um dos três temas fundamentais desta exposição intitulada Keith Haring. Entre a arte, o ativismo e a moda.Desafiada a pensar num projeto cultural para o Cascais Shopping, Astrid Sauer, que é CEO de uma empresa de organização de eventos culturais, "com foco em levar a arte dos museus e galerias para o espaço público", pensou no iconográfico pioneiro da pop art e dos graffiti. Não só por admirar a sua vida e obra, mas também por se celebrarem os 30 anos da sua fundação. "Ele foi diagnosticado com sida em 1988 e no ano seguinte criou a fundação, que começou a trabalhar na prevenção da doença."Por via interposta, Keith Haring também vai chegar à CP, pois o português Akacorleone vai transformar um comboio de Cascais num "objeto de arte, pintado por dentro e por fora, inspirado em Keith Haring".Também a estação será decorada com imagens alusivas à exposição. "Foi dos primeiros a ter a preocupação de trazer a arte para a rua, ele próprio começou a pintar nos espaços publicitários vazios do metro de Nova Iorque", remata Astrid.