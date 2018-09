David Bowie e Fernand Léger: duas exposições no centro do consumismo

Pensar nos centros comerciais como espaços de representação artística não é novidade. Porém, as duas exposições recentemente inauguradas no Arrábida e no Norte Shopping (dois dos maiores centros comerciais da zona norte), além de darem a conhecer obras de grande valor histórico e cultural, mostram um cuidado multidisciplinar que vai mais além da própria exposição.





Em ambos os casos existem abordagens que se tocam: a vontade de aproveitar o movimento massivo dos espaços para democratizar o acesso à arte, o alinhamento de uma programação paralela que procura ampliar o tema central das exposições, a criação de momentos recreativos e de reflexão social e o investimento em estruturas pensadas de raiz para acolher os projectos artísticos.

Neste capítulo, coube ao colectivo FAHR 021.3 desenhar as duas espécies de museus pop-up instalados em lugares de grande circulação pedonal. Para David Bowie, os arquitectos portuenses conceberam uma estrutura futurista, um corredor que se assemelha a uma cápsula do tempo através da qual se cruzam 40 anos da carreira do artistas britânico. Já a obra de Fernand Léger mora numa tenda circense aberta, de linhas retilíneas e com um azul dominante, onde o público é posicionado no centro do espectáculo e as obras expostas em paredes brancas, sob uma luz ténue de camarim.

Faz-se assim uma transição do exterior turbulento para um interior intimista e contemplativo. Os dois ambientes tocam-se e misturam-se, é inegável e perfeitamente audível, mas através desta concepção expositiva encontram uma convivência possível, tornando duas realidades aparentemente antagónicas, complementares.

Jorge Barreto Xavier, embaixador da exposição O Circo de Fernand Léger, aproveitou a inauguração no NorteShopping para defender este diálogo entre as artes e os espaços habitados: "Se planeadas com a devida articulação, são práticas importantes e necessárias."



Para o antigo Secretário de Estado da Cultura, "Portugal precisa de melhorar a chamada educação artística, não no sentido de criar artistas, mas de criar cidadãos que têm as artes como componente relevante da sua vida", sendo que a presença de projectos artísticos em espaços comerciais, "lugares muito presentes no quotidiano das pessoas", é um contributo para essa dinâmica.

Da mesma opinião é Paulo Valentim, director do ArrábidaShopping, para quem a Iconic Bowie, além de representar "uma justa homenagem a David Bowie no ano em que celebraria 71 anos" é também uma exposição que "será do agrado de diversos públicos".

Até 4 de Novembro e 22 de Outubro, Bowie e Léger, respectivamente, tentarão cimentar este diálogo que se quer orgânico e participativo entre público, shopping, arte e consumo.





David Bowie: 40 anos em 40 fotografias

Para Cristina Carrillo de Albornoz, montar uma exposição sobre David Bowie é como entrar num estado de "pura alegria". A curadora que trabalha com a Iconic Images, agência que representa alguns dos fotógrafos mais notabilizados do mundo e dos quais seis estão com obras presentes nesta exposição, seleccinou 40 imagens que representam diferentes fases da carreira de Bowie. "Interessou-me mostrar como é que David Bowie se foi transformando ao longo dos anos, captar as várias personagens que foi criando e a sua evolução enquanto artista."

Nelas estão incluídas fotografias de Gerald Fearnley tiradas em 1967, algumas das quais apenas tornadas públicas em 2016 e que mostram um artista ainda imberbe, com pouco mais de 20 anos, a posar para o seu álbum de estreia; a capa do álbum Pin Ups de Justin de Villeneuve ou o retrato de Markus Klinko para Heathen, bem como um registo de Milton H. Greene, o fotógrafo que trabalhou de perto com Marilyn Monroe e que nesta exposição está representado com uma foto de David Bowie ao lado do guitarrista Ron Wood (The Rolling Stones) e de Iggy Pop; ou um David Bowie sentado num sofá com um taco de bilhar na mão e fotografado num cenário colorido por Norman Parkinson, ele que é considerado o mais influente fotógrafo de moda do século XX. "Esta é uma das minhas fotos favoritas", comenta Cristina Carrillo de Albornoz, "é Bowie em toda a sua essência, elegância e excentricidade natural".

Contudo, são as imagens de Terry O’Neill, que acompanhou o cantor ao longo de 30 anos, que compõe grande parte desta exposição. São dele alguns dos registos mais icónicos de Bowie, nos seus diferentes estágios camaleónicos, de Ziggy Stardust a Thin White Duke, passando pelo início dos anos 90 e pelas incursões de Bowie no cinema.



Do fotógrafo britânico, que tem um portfólio recheado de personalidades que vão da música ao cinema, da política ao desporto, vemos David Bowie ao lado de Elizabeth Taylor, quando os dois se conheceram em Beverly Hills, nos bastidores e no último concerto como Ziggy Stardust em 1973, no Marquee Club em Londres, na sessão fotográfica do álbum Diamond Dogs ou nas gravações de Young Americans, bem como durante as filmagens de The Man Who Fell to Earth.

David Fonseca assume a co-curadoria da Iconic Bowie no alinhamento de uma programação complementar que inclui três sessões especiais nos cinemas UCI Arrábida, com a exibição dos filmes Feliz Natal Mr. Lawrence, A última tentação de Cristo e The Hunger, onde David Bowie entra como actor.



O músico português, que no início de 2017 lançou o disco de tributo Bowie 70 (nunca tocado ao vivo) aproveitou esta ocasião para, ao lado de Catarina Salinas e Marta Ren, apresentar dois showcases onde atravessará, de uma forma intimista, "o universo dos grandes temas de David Bowie".

O Circo de Fernand Léger

Foi um dos grandes nomes abstracionistas e cubistas do século XX, com vincadas posições políticas na defesa da igualdade de direitos e das condições dos trabalhadores. No NorteShopping, Fernand Léger é homenageado através da sua obra Le Cirque, publicada em 1950 para o seu livre d’artiste.



Composta por 52 litografias originais, com cores vivas e formas geométricas circulares a reforçar a sensação de movimento, Le Cirque é uma reflexão sobre a arte circense enquanto arte performativa e transversal a todas as classes sociais.

"Fernand Léger apropriou-se da temática do circo como um espaço de encontro, de convívio, de construção pessoal e social" sublinha Jorge Barreto Xavier, uma ideia reforçada por Astrid Sauer, CEO da agência cultural State of the Art (SOTA), responsável pela concepção da exposição que traz a Portugal uma obra com apenas 280 edições a nível mundial: "É muito importante poder mostrar aqui a obra democrática de Fernand Léger, porque nós também queremos democratizar a arte e a cultura em Portugal."

Em diálogo com Le Cirque, estarão em exibição três mostras de artistas portugueses que, em fases diferentes da carreira e da História da Arte, contribuíram para a construção do pensamento à volta do universo circense. Falamos de José de Guimarães (6 a 20 de Setembro) com sete obras onde se incluem a representação de Palhaços, a Dançarina ou O Duende Mágico, inspirada na série de Saltimbancos de Almada Negreiros, que também marcará presença nesta exposição (4 a 22 de Outubro); e dos artistas emergentes David Oliveira e Alexandre Rola (21 de Setembro a 3 de Outubro).

A par desta iniciativa, o Instituto Nacional de Artes do Circo (INAC) calendarizou um conjunto de performances e conferências que acompanharão toda a exposição.



INFORMAÇÕES

Iconic Bowie

5 de Setembro a 4 de Novembro

ArrábidaShopping – piso 0

Praceta de Henrique Moreira 244 – Vila Nova de Gaia

9h-23h (6a. e sáb. fecha às 00h)

Entrada gratuita

Consultar programação aqui

O Circo de Fernand Léger

6 de Setembro a 22 de Outubro

NorteShopping – praça central

Estrada da Circunvalação, 12700 – Matosinhos

10h-24h

Entrada gratuita

Consultar programação aqui