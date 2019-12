Banana presa a parede com fita cola vendida por 108 mil euros

Maurizio Cattelan é o autor de Comedian, uma obra de arte apresentada na quarta-feira pela galeria de arte contemporânea Perrotin, em Miami, EUA. O insólito é que a obra é uma banana presa a uma parede branca com fita adesiva que foi comprada por uma francesa por cerca de 108 mil euros, noticiou o site Artnet.Existem ainda mais duas edições da obra, compradas por um francês e um museu, mas nenhum dos compradores recebeu "instruções claras" sobre o que fazer com a banana quando esta começar a apodrecer, avançou a CNN.Emmanuel Perrotin, fundador da galeria, garantiu que a obra não se trata de uma piada e que todos os aspectos foram trabalhados, desde o formato da fruta ao local e ângulo em que foi presa na parede. As bananas são "um símbolo de troca global, de duplo sentido, e um dispositivo clássico para o humor", acrescentou à estação norte-americana.Em comunicado, a galeria explicou que, há cerca de um ano, Cattelan levava uma banana que pendurava no quarto do hotel, sempre que viajava, para encontrar inspiração: "Fez vários modelos: primeiro em resina, depois em bronze e em bronze pintado, tendo finalmente voltado à ideia inicial de usar uma banana verdadeira".Ao Arnet, o artista explicou que "não conseguia descobrir como terminar" a obra. "Um dia acordei e disse: ‘a banana é suposto ser uma banana’", confidenciou.Maurizio Cattelan, artista italiano de 59 anos, é o autor de obras como La Nona Ora, que representa João Paulo II a ser atingindo por um meteorito, e America, uma sanita feita com 18 quilates de ouro. Esta obra foi roubada do Palácio Bleinheim, a casa de Churchill onde estava em exibição emprestada pelo Museu Solomon R. Guggenheim, em setembro deste ano.