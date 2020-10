As fotografias de Manoel de Oliveira

A Fundação de Serralves, detentora do espólio pessoal de Manoel de Oliveira, organiza a exposição "Manoel de Oliveira, o Cineasta Fotógrafo", trazendo à luz o trabalho do realizador também enquanto fotógrafo a partir de sexta, 23 de outubro.

São mais de cem fotografias tiradas pelo realizador entre as décadas de 30 e 50 (período em que, à exceção de Aniki Bóbó, só produziu curtas-metragens), uma das "grandes surpresas encontradas no seu arquivo pessoal" que revela "uma faceta desconhecida de Oliveira e abre novas e interessantes perspetivas sobre a evolução da obra do realizador".

Com curadoria do diretor da Casa do Cinema Manoel de Oliveira, António Preto, que também realiza a visita guiada da exposição, o acervo "acrescenta um novo capítulo à história da fotografia portuguesa dos anos 1940/50", ajudando a compreender, também, "o modo como Manoel de Oliveira passa a assegurar (...) a direção de fotografia dos seus próprios filmes", refere, em nota, a organização.

A exposição está patente no Museu de Serralves até 18 de abril de 2021. Para mais informações, consulte o site oficial da Fundação.