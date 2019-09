A última rentrée do Bairro das Artes, dez edições depois da primeira

"Passa uma de´cada de Bairro das Artes, desde o Rato ao Cais do Sodre´, passando pelo Pri´ncipe Real, Bairro Alto e Chiado, nesse tria^ngulo arti´stico, ico´nico da nossa cidade, entre o Museu Arpad Szenes-Vieira da Silva, o Atelier-Museu Ju´lio Pomar e o MNAC – Museu do Chiado. Uma de´cada em que foram apresentadas cerca de 300 propostas de centenas de artistas, com milhares de visitantes, que puderam usufruir desta rentre´e cultural, de forma gratuita e inclusiva, receptiva a diversas expresso~es arti´sticas, explorando outros caminhos, trazendo cada vez mais pu´blicos", referem, em comunicado, os diretores da iniciativa, Ana Matos (que é proprietária da Galeria das Salgadeiras, no Bairro Alto), e Cla´udio Garrudo (editor na Imprensa Nacional – Casa da Moeda), que juntos a fundaram há uma década (e mantendo-a até à data, assim se sagrando o festival de artes visuais contemporâneas mais duradouro da capital), numa altura em que a maioria das galerias se concentrava na zona mas cuja comunicação entre elas roçava o marasmo. Dinamizou, pois, toda uma colina em torno da arte ao criar as inaugurações simultâneas e cruzar vários universos, desde a pintura, a escultura, a fotografia ou o vídeo.

Na sua décima e última edição, que acontece esta quinta-feira, 19 de setembro, entre as 18h e as 22h, em 35 espaços ligados à Arte Contemporânea nesta colina da cidade, o Bairro das Artes continua a ser uma referênia na rentrée cultural, apresentando, de forma gratuita, 41 eventos, que ocorrem em galerias, museus, livrarias e outros espaços noturnos/culturais.





Este ano há a destacar 18 inaugurações simultâneas, o que reforça a aposta das galerias neste momento de arranque das suas programações, mas também performances, conversas com os artistas e diversas visitas guiadas, várias manifestações artísticas nas ruas deste "Bairro Aberto" e uma feira de livros de arte onde se pode usufruir de descontos especiais, numa programação eclética e transversal no campo das artes visuais, com Pintura, Fotografia, Instalação, Desenho, Gravura, Joalharia e Arquitectura.

De salientar ainda que, pela primeira vez, se pediu a três curadores reconhecidos no meio da Arte Contemporânea para partilharem as suas escolhas dentro da programação do Bairro das Artes 2019. São eles: Bárbara Coutinho (Diretora do MUDE), Inês Grosso (Curadora do MAAT) e Sérgio Fazenda Rodrigues (Curador independente).