Na música de Moby cabe toda uma orquestra

O que têm em comum o músico e produtor Moby e a célebre editora Deutsche Grammophon? À primeira vista, não muito: o catálogo de música erudita e avant-garde desta dificilmente se coaduna com a eletrónica e pop-rock daquele. Mas o interesse particular de Moby por instrumentação ao vivo, além da sintetizada, torna-o um dos menos convencionais artistas eletrónicos - provável motivo pelo qual tem sido um dos mais duradouros astros no seu género, desde o sucesso atingido com Play, em 1999.